Швыдкой надеется на улучшение гуманитарного сотрудничества между РФ и ФРГ

БЕРЛИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Год молодежных обменов между РФ и ФРГ, который был открыт в июне 2016 года, способен придать импульс гуманитарному сотрудничеству между двумя странами. Об этом во вторник в Берлине в беседе с корреспондентом ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Думаю, что, как ни странно, молодежные обмены создают некоторую атмосферу, которая подсказывает политикам те или иные ходы. Так всегда было - многие политические решения очень сложно принимать, когда нет контактов в гуманитарной области, и значительно легче принимать, когда гуманитарные контакты на достаточно высоком уровне", - сказал он.

"Полагаю, что этот год, который включает в себя разного рода конференции, связанные с культурой и образованием, даст существенный импульс сегодняшнему гуманитарному сотрудничеству между Россией и Германией, так как у молодежи есть интерес друг к другу, несмотря на то, что немецкие СМИ достаточно жестко критикуют политику нашей страны. Тем не менее, мне кажется в последние годы в Германии наблюдается различие между общественным мнением и мнением СМИ. Считаю, что это примечательное явление", - заявил Швыдкой.

"Постоянно кто-то гастролирует, постоянно приезжают театры, музыкальные исполнители. Вне этого контекста политические отношения были бы хуже. Считаю, что сегодня в том числе и экономические вопросы достаточно остро поднимаются потому, что германский бизнес считает, что в результате санкций он понес большие потери чем российский", - отметил собеседник агентства. Такую точку зрения он назвал "достаточно справедливой".

Швыдкой прибыл в Берлин для участия в тематической встрече "Россия накануне выборов", которая прошла в Российском доме науки и культуры.