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В Москве назовут лауреата конкурса "Книга года"

Культура
7 сентября, 1:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Церемония награждения победителей традиционно состоится в день открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Четыре издания попали в шорт-лист главной номинации ежегодной Национальной премии "Книга года". Лауреат будет назван вечером 7 сентября в Центре русского зарубежья им. Солженицына в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспечати - учредителя конкурса.

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"Церемония награждения победителей конкурса "Книга года" традиционно состоится в день открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки. В этом году лауреата одной из главных российских литературных премий назовут в Центре русского зарубежья им. Солженицына", - отметили в Роспечати.

Всего награждаются лауреаты в десяти номинациях, в том числе "Учебник XXI века", "Поэзия года", "Проза года", "ART-книга". Главная номинация так и называется - "Книга года". В нынешнем году на это звание претендуют четыре издания: серия альбомов "Художники Содружества" в 14 книгах, "Петр Ильич Чайковский. Дорога жизни", "Блокадный дневник" (1941-1945) Ольги Берггольц" и "Лев Бакст/Leon Bakst. К 150-летию со дня рождения".

В прошлом году в главной номинации конкурса "Книга года" победила серия книг "Великая Отечественная война 1941-1945 годов" в 12 томах.

Ежегодный национальный конкурс "Книга года" Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) учрежден в 1999 году. Его основная задача - поддержка достижений отечественного книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии, пропаганда чтения и книжной культуры, повышение роли книги в общественном сознании.

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