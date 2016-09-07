Александр Ширвиндт поставит в Театре сатиры американскую комедию "Никогда не поздно"

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Шекспировской комедией "Укрощение строптивой" откроет в среду новый, 93-й по счету, сезон Московский академический театр сатиры. Но прежде состоится традиционный после летнего антракта сбор труппы, где художественный руководитель, народный артист РФ Александр Ширвиндт озвучит планы на предстоящий творческий год. Сам он намерен поставить американскую комедию под оптимистичным названием "Никогда не поздно". Об этом Ширвиндт рассказал в интервью ТАСС.

"Снаряды рвутся рядом, - неожиданно начал Александр Анатольевич. - Паша умер (художественный руководитель расположенного по соседству Театра имени Моссовета Павел Хомский - прим. ТАСС). Казалось бы, и мне нужно думать о боге". Но сейчас, по выражению Ширвиндта, для него важнее "сохранить статус хорошего настроения в коллективе".

"Надеюсь, сегодня мы соберемся и будем загорело улыбаться, - продолжил он. - Мы отдыхали два месяца, теперь пришло время вспомнить, что есть театр, есть зритель, во имя которых нужно работать".

Первая премьера сезона состоится 15 октября на сцене "Чердак сатиры". Это будет моноспектакль "...и море" (игра по мотивам произведений Эрнеста Хемингуэя в исполнении Федора Добронравова). Режиссер - Александр Назаров, художественное решение Илларии Никоненко и Лады Шведовой. "Они долго работают над постановкой, но приятно, что в ее основе настоящая литература", - прокомментировал худрук Театра сатиры.

"Сам я буду ставить комедию американского драматурга Сэма Бобрика "Никогда не поздно", - рассказал Ширвиндт. - Это история о безумстве омоложения. Старый муж нашел молодую девицу, а пожилая жена увлеклась юным парнем. В итоге, конечно, ничего не получилось, и супруги вновь объединяются. В главных ролях - Юрий Васильев и Алена Яковлева".

На декабрь запланирована премьера комедии Шекспира "Двенадцатая ночь" в постановке Павла Сафонова.

На вопрос о том, ожидаются ли у Ширвиндта новые роли, актер ответил со свойственным ему юмором. "Мне же нужно что-то эксклюзивное. Периодически разные режиссеры советуют мне почитать "Ромула Великого" Фридриха Дюрренматта. Эту "неисторическую историческую комедию", так определен ее жанр у автора, я перечитал многократно. И опять читаю", - отшутился Ширвиндт.