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Предварительный отбор участников "Большой оперы" пройдет в московском "Геликоне"

Культура
7 сентября, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Впервые в истории телепроекта за отбором можно будет наблюдать онлайн: прямая трансляция будет идти на сайте телеканала "Культура"
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Предварительный отбор участников нового, четвертого, сезона телевизионного конкурса оперных вокалистов "Большая опера" пройдет в среду и в четверг в столичном театре "Геликон-опера". Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Россия - Культура".

Отбирать потенциальных конкурсантов будет специальное жюри, в состав которого вошли художественный руководитель "Геликона" Дмитрий Бертман, кастинг-директор оперы Большого театра Ольга Капанина, оперный и театральный режиссер Андрейс Жагарс, дирижер проекта Денис Власенко и главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков.

Впервые в истории телепроекта за отбором можно будет наблюдать онлайн: прямая трансляция будет идти на сайте телеканала "Культура".

К прослушиваниям допускаются профессиональные оперные певцы в возрасте до 36 лет включительно. В этом году основной конкурс будет состоять из 12 программ: по итогам первого же выпуска в следующий этап пройдут лишь 12 участников, которым и предстоит сразиться за титул победителя. Финал состязания пройдет 26 декабря на сцене Большого театра, с трансляцией на телеканале. Определять победителя будут путем смс-голосования.

Три сезона телепроекта прошли в 2011, 2013 и 2014 годах, тогда победителями стали сопрано Вероника Джиоева (2011), контратенор Владимир Магомадов (2013), сопрано Салтанат Ахметова (2014).

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