Театр Пушкина представит в новом сезоне премьеру ранней пьесы Брехта в постановке Бутусова

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина открывает в среду очередной, 67-й по счету, сезон одной из самых обсуждаемых премьер предыдущего сезона - спектаклем в постановке своего художественного руководителя Евгения Писарева "Дом, который построил Свифт". Первой премьерой наступающего сезона станет спектакль по ранней пьесе Бертольта Брехта "Барабаны в ночи" в постановке Юрия Бутусова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Бутусов последовательно ведет работу над наследием знаменитого драматурга, напомнили в пресс-службе. Не первый раз он обращается к творчеству Брехта и на сцене театра имени Пушкина. Поставленный режиссером в 2013 году "Добрый человек из Сезуана" был удостоен всевозможных наград и вызвал огромный зрительский интерес.

В этот раз Бутусов решил поставить одну из наименее известных ранних пьес Брехта "Барабаны в ночи".

Роли в спектакле репетируют Александра Урсуляк, Александр Матросов, Вера Воронкова, Анастасия Лебедева, Алексей Рахманов, Андрей Сухов, а также приглашенный из Театра "Сатирикон" Тимофей Трибунцев. Премьера запланирована на середину ноября и обещает стать одним из самых ожидаемых театральных событий осени, отметили в пресс-службе.

В феврале 2017 года в театре Пушкина торжественно отметят юбилеи ведущих актеров - народных артистов РФ Веры Алентовой и Игоря Бочкина.

В новом сезоне театр продолжит активную гастрольную деятельность. В сентябре труппа впервые примет участие в федеральной программе "Большие гастроли" и выступит в Чебоксарах, Алатыре и Йошкар-Оле. В конце сентября и октябре камерный мюзикл "Рождество О. Генри" покажут в городах Латвии. В октябре пластический спектакль Сергея Землянского "Материнское поле" по Чингизу Айтматову отправится в Китай, а шекспировскую пьесу "Мера за меру" в постановке Деклана Доннеллана сыграют в Минске.