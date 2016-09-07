Новый альбом Селин Дион стал бестселлером через неделю после выхода

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ПАРИЖ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Новый альбом Селин Дион Encore un soir ("Еще один вечер") стал бестселлером спустя всего неделю после появления на рынке.
Диск, согласно последним данным на сайтах индустрии звукозаписи, уже разошелся тиражом в 216 тысяч экземпляров и вошел в первую пятерку наиболее популярных во Франции.
В музыкальной карьере канадской певицы, поющей и по-французски, и по-английски, это уже 34-й альбом. Название диска - дань памяти ее покойному спутнику и бессменному импресарио Рене Анжелилу, скончавшемуся после тяжелой болезни в январе этого года.
Песню, давшую название альбому, написал известный французский певец и композитор Жан-Жак Гольдман. Как сингл она была выпущена еще в мае и быстро поднималась в хит-парадах. Французский журнал Paris Match высоко оценил новый альбом исполнительницы, назвав его "эмоциональным возвращением" Дион. Музыкальные рецензенты напомнили, что это первый альбом певицы за последние три года.
Наряду с Францией лучшим его признали также в Бельгии. В Италии альбом вошел в тройку лидеров. Успехом он пользуется и за пределами франкофонного мира, в особенности в Нидерландах и Германии.
Дебютный альбом певицы, родившейся 30 марта 1968 года в канадской провинции Квебек в семье музыкантов, вышел в свет, когда ей было всего тринадцать лет. Он включал песни только на французском языке. Ее первый англоязычный диск появился в 1990 году. В триумфе молодой вокалистки особую роль сыграл альбом с песней из кинофильма "Титаник" (Titanic, 1997 г.). Он разошелся тиражом в 30 миллионов экземпляров.
Сведения по поводу общего тиража записей певицы разнятся, но в ее фан-клубе напомнили, что еще девять лет назад на церемонии в Монако Дион вручили почетную награду Международной федерации грамзаписи. По данным этой организации, уже на тот момент - ноябрь 2007 года - в мире было реализовано не менее 180 млн экземпляров альбомов певицы.
Рекордные тиражи обеспечили Дион абсолютное первенство среди вокалисток. У вокалистов пока не превзойден рекорд "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли (1935-1977 гг.), чьи записи разошлись общим тиражом более 1 миллиарда экземпляров. В одном из сезонов американского телешоу American Idol Дион исполнила в виртуальном дуэте с Пресли песню "If I can dream" ("Если я могу мечтать") из его репертуара.
В числе артистов, которые оказались на нее большое влияние, певица называла также классиков французской песни Эдит Пиаф и Шарля Азнавура, американскую певицу Барбару Стрейзанд.