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Серебренников поставит в "Гоголь-центре" спектакль "Похороны Сталина"

Культура
7 сентября, 13:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Как рассказал художественный руководитель театра, в новой постановке на сцене "соберутся разные поколения артистов, режиссеров, писателей, музыкантов, чтобы поговорить о недавней истории нашей страны"
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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Вместе с коллегами и зрителями отмечает в среду день рождения художественный руководитель столичного "Гоголь-центра", известный режиссер Кирилл Серебренников, которому исполняется 47 лет. Он провел в театре сбор труппы, где, в частности, объявил о двух своих новых проектах, которыми станут "Маленькие трагедии" Пушкина и документальный спектакль "Похороны Сталина". А вечером в "Гоголь-центре" состоится российская премьера фильма Серебренникова "Ученик", который выходит в широкий прокат 13 октября.

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На сборе труппы театра Кирилл Серебренников обсудил планы на ближайшие пять месяцев. "Мы продолжаем проект "Звезда", - сказал руководитель "Гоголь-центра". - Пять режиссеров ставят пять спектаклей о судьбах и творчестве пяти великих русских поэтов XX века. Пять постановок сложатся в пять лучей одной звезды".

Серебренников напомнил, что в мае этого года "Гоголь- центр" уже выпустил первый спектакль цикла "Пастернак. Сестра моя - жизнь" режиссера Максима Диденко. "15 и 16 октября мы сыграем премьеру спектакля Антона Адасинского "Мандельштам. Век-волкодав", главную роль в котором исполнит Чулпан Хаматова. В конце ноября состоится премьера моноспектакля Аллы Демидовой "Ахматова. Поэма без героя".

На малой сцене театра в ноябре выйдет спектакль "Персона" режиссера Валерии Сурковой по мотивам одноименного фильма Ингмара Бергмана. Главные роли в спектакле исполнят Юлия Ауг, народная артистка России Ольга Науменко и Александра Ревенко, продолжил перечень предстоящих премьер глава "Гоголь-центра".

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"Кроме того, сам я начинаю работу над спектаклем по "Маленьким трагедиям" А. С. Пушкина. Премьера состоится в мае 2017 года", - объявил Серебренников. А завершением 2016 года, по словам Серебренникова, станет документальный спектакль в его постановке под названием "Похороны Сталина".

"Мы сыграем этот спектакль всего несколько раз в декабре, - уточнил режиссер. - На сцене "Гоголь-центра" соберутся разные поколения артистов, режиссеров, писателей, музыкантов, чтобы поговорить о недавней истории нашей страны, задать и ответить на некоторые вопросы, которые так или иначе все чаще и чаще возникают в общественном информационном поле".

В ближайшие месяцы театр также приглашен на гастроли в Чехию, Латвию, Эстонию.

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