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Детская сцена появится в московском Театре Луны

Культура
7 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Будет такая достойная площадка для развития детского театрального творчества", - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Детская сцена появится в скором времени в Театре Луны, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на пресс-конференции в ТАСС.

"Новую детскую сцену Театра Луны тоже в ближайшее время закончим, покажем, в том числе и для прессы, эту площадку. Будет такая достойная площадка для развития детского театрального творчества", - сказал Кибовский.

Еще одна новая сцена - Малая сцена Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна - открылась в среду.

История "Театра Луны" берет начало в 1992 году со спектакля-концерта "Уникальный голос" студии фантастики "Луна", основанной Сергеем Прохановым, в подвальном помещении в Большом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами.

В 1994 году студия получила государственный статус и была преобразована в Московский государственный "Театр Луны" под руководством Сергея Проханова. В 2004 году театр переехал в большое театральное здание на Малой Ордынке.

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