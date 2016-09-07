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Министр Греции: страна будет и дальше продолжать сотрудничество с РФ в сфере культуры

Культура
7 сентября, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По словам Балтаса Аристидиса, перекрестный год России и Греции - это отражение теплых отношений двух стран
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Афины продолжат активное сотрудничество с Москвой в сфере культуры и после окончания перекрестного года России и Греции. Об этом заявил ТАСС министр культуры Греции Балтас Аристидис, принявший участие в открытии 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

По его словам, перекрестный год России и Греции - это отражение теплых отношений двух стран. "Российские мероприятия, которые проходят в нашей стране, привлекают большое внимание греческой аудитории, - отметил он. - Культура - это почва для многих видов деятельности, она играет большую роль в отношениях России и Греции".

"Завтра я проведу встречу с вице-премьером российского правительства господином (Сергеем) Приходько, - сообщил министр. - Один из вопросов, который мы обсудим, будет продолжение сотрудничества после окончания года России и Греции. Мы очень хотим его продолжить".

Комментируя экономическую ситуацию в Греции, Аристидис выразил мнение, что кризис стал неким толчком к расцвету культуры в стране. "В кризисных условиях люди могут выражаться свободнее, в стране постепенно начинается культурное возрождение, - пояснил он. - И сегодня мы благодарны России за то, что можем присутствовать на этой выставке и говорить на чисто культурном языке".

29-я Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ 7-11 сентября. Греция является ее почетным гостем.

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