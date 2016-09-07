Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски Маннергейму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Музей городской скульптуры в Петербурге пока не получал указаний на снятие мемориальной доски финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму, установленной на фасаде военного вуза на Захарьевской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госучреждения.

"На сегодняшний день музеем никаких указаний по поводу доски Маннергейму не получено. Доска по-прежнему не является экспонатом музея и не имеет к нему отношения", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Центрального района сообщили, что снятие мемориальных досок не входит в их полномочия. "Согласно постановлению правительства Петербурга о мерах по реализации закона о мемориальных досках администрация районов вправе проводить осмотр фасадов зданий в целях проверки наличия досок, установленных при отсутствии правового акта об установке мемориальной доски. Такой акт составлен и отправлен в комитет по культуре", - сказала ТАСС пресс-секретарь администрации Центрального района Елена Титова.

По ее словам, в том же документе указывается, что "демонтаж мемориальной доски, установленной при отсутствии правового акта, осуществляется на основании акта комитета по культуре". Данные работы должны выполнять специалисты Государственного музея городской скульптуры.

Позиция военных историков

Руководитель Военно-исторического центра СЗФО Олег Титберия сказал ТАСС, что "отделение не является владельцем доски Маннергейму и не обращалось в правоохранительные органы после инцидентов, связанных с ее повреждением".

Он добавил, что и реставрация доски не является предметом компетенции его структуры, и решение о ее дальнейшей судьбе будет принимать Российское военно-историческое общество, представители которого присутствовали на открытии доски. "Региональное отделение подчинится решению, которое примет руководство Российского военно-исторического общества", - сказал Титберия.

У доски несколько дней проводят одиночные пикеты активисты различных патриотических объединений. Они заявляют о намерении самостоятельно снять ее, если это не сделают представители власти.

Официальный комментарий комитета по культуре ТАСС пока получить не удалось.

История доски с неизвестным владельцем

На прошлой неделе источник в органах власти Петербурга сообщил ТАСС, что администрация Центрального района передала в городской комитет по культуре документы, согласно которым доска Маннергейму установлена незаконно. Он уточнял, что по закону срок исполнения (демонтажа) истекает 8 сентября. Затем были обнаружен ряд дополнительных правовых коллизий, после которых срок исполнения перестали называть.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт- Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что в Смольнинский суд подан административный иск от физического лица Кузнецова П. А. к правительству города. Он оспаривает действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж. Заседание суда назначено на 14 сентября.

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмывали.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга пояснили, что та часть комплекса зданий бывших Кавалергардских казарм на Захарьевской улице, где установлена доска, не является историческим зданием и охраняемым памятником архитектуры.

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990 годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.