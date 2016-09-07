Автомобиль Джона Леннона из клипа на песню "Imagine" ушел с молотка за $202 тысячи

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ЛОНДОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Автомобиль Austin Princess, принадлежавший одному из лидеров группы The Beatles Джону Леннону и запечатленный в видеоклипе на его знаменитую песню "Imagine", был продан в среду на аукционе Sotheby's за 151,2 тысячи фунтов стерлингов или $202 тысячи с учетом комиссионного сбора и налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, находящийся на торгах аукционного дома.
Чистая стоимость машины без учета налогов и сборов составила 135 тысяч фунтов или $181 тысячу, а стартовая цена - 65 тысяч фунтов ($87 тысяч).
Автомобиль британского производства, выпущенный в 1956 году, был куплен музыкантом 26 августа 1971 года. Austin Princess был выставлен на торги вместе с оригиналом документа о регистрации, который Леннон подписал лично в день его приобретения. Транспортное средство, напоминающее огромное такси-кэб, было оснащено по задумке Леннона пятью самолетными креслами.
Видеоклип на композицию "Imagine" с участием самого Леннона и его супруги Йоко Оно был снят в 1972 году, то есть на следующий год после выхода песни, которая стала одной из самых известных композиций 1970-х годов во всем мире.
Лимузины Austin Princess пользовались популярностью и у других членов "ливерпульской четверки".
Средства, вырученные от продажи этой автомашины, будут переданы благотворительным организациям, в том числе Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), работу которого поддерживал сам Леннон.