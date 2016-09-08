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В Москве открывается фестиваль Российского национального оркестра под управлением Плетнева

Культура
8 сентября, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Мероприятие начнется камерной программой, одним из самых трагичных и мистических вокальных циклов Шуберта "Зимний путь"
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Восьмой Большой фестиваль одного из лучших симфонических коллективов - Российского национального оркестра (РНО) под управлением Михаила Плетнева, откроется в четверг в столичной Филармонии-2 (Концертный зал имени Рахманинова).

В этом году художественный руководитель РНО Михаил Плетнев, не так давно вернувшийся к фортепианной карьере, даст также два концерта в качестве пианиста. Откроется фестиваль камерной программой, одним из самых трагичных и мистических вокальных циклов Шуберта "Зимний путь". Компанию маэстро на сцене составит баритон из Германии Штефан Генц.

На следующий день в Филармонии-2 запланирован сольный вечер Плетнева. В программе - прелюдия и фуга Баха, три сонаты Моцарта, а также Соната и Баллада на норвежскую народную тему Грига.

После клавирабенда фестиваль переместится в Концертный зал имени Чайковского, где будут исполнены опера Россини "Эрмиона", оратория Гайдна "Сотворение мира", а также пройдет концерт, на котором публике будет представлена 3D-визуализация музыки Дебюсси, Холста и Гетти.

Среди участников фестиваля - дирижеры Альберто Дзедда (Италия) и Владислав Лаврик, солисты Анжела Мид, Кьяра Амару, Ярослав Абаимов, Софи Юнкер, Роман Шулаков, Морган Пирс, Маргарита Калинина, вокальный ансамбль Intraada, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова.

Завершится фестиваль концертным исполнением "Иоланты" Чайковского 26 сентября. Партии исполнят Петр Мигунов, Дмитрий Варгин, Виктор Антипенко, Анастасия Москвина, Светлана Шилова и другие. За дирижерский пульт РНО встанет маэстро Михаил Плетнев.

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