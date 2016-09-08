Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сделка по продаже автомобиля Джона Леннона на Sotheby's в итоге не состоялась

Культура
8 сентября, 3:59 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Было принято решение, что сделка осуществлена не будет, поскольку итоговая сумма оказалась ниже оценочной стоимости лота
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Leonora Beck

ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сделка по продаже на аукционе Sotheby's в британской столице автомобиля Austin Princess, принадлежавшего одному из лидеров группы The Beatles Джону Леннону и запечатленного в видеоклипе на его песню "Imagine", в итоге так и не состоялась.

Смотрите также
Автомобиль Джона Леннона из клипа на песню "Imagine" ушел с молотка за $202 тысячи

Несмотря на то, что в среду корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как ведущий торгов ударил молотком по столу при цене данного лота в 135 тысяч фунтов стерлингов ($181 тысяча), а официальный представитель аукционного дома сама сообщила агентству, что общая сумма сделки с учетом комиссионного сбора и налога на добавленную стоимость составила 151,2 тысячи фунтов ($202 тысячи), в конце концов все-таки было решено отказаться от продажи машины за эту сумму.

"На тот момент (завершения публичных торгов по лоту) так оно и было, но позднее было принято решение, что сделка осуществлена не будет, поскольку итоговая сумма оказалась ниже оценочной стоимости лота", - заявила ТАСС официальный представитель Sotheby's.

Стартовая цена Austin Princess составила 65 тысяч фунтов ($87 тысяч). Таким образом стоимость автомобиля во время торгов выросла более чем вдвое, однако расчет был на иные показатели роста.

Смотрите также
Austin Princess, принадлежавший Джону Леннону
Жажда скорости: самые дорогие автомобили, проданные на аукционах

Средства, вырученные от продажи этой машины, должны были быть переданы благотворительным организациям, прежде всего Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), работу которого поддерживал сам Леннон.

Автомобиль британского производства, выпущенный в 1956 году, был куплен музыкантом 26 августа 1971 года. Austin Princess был выставлен на торги вместе с оригиналом документа о регистрации, который Леннон подписал лично в день его приобретения. Транспортное средство, напоминающее огромное такси-кэб, было оснащено по задумке Леннона пятью самолетными креслами.

Видеоклип на композицию "Imagine" с участием самого Леннона и его супруги Йоко Оно был снят в 1972 году, то есть на следующий год после выхода песни, которая стала одним из самых известных хитов 1970-х годов во всем мире.

Смотрите также

Пробная запись песни It’s For You Маккартни и Леннона ушла с молотка почти за $24 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
5
В Петербурге открыли памятник Сергею Довлатову
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
2
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
3
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Apple представила iPhone 7
6
СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин
7
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
Темы дня
Реклама