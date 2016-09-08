Сделка по продаже автомобиля Джона Леннона на Sotheby's в итоге не состоялась

ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сделка по продаже на аукционе Sotheby's в британской столице автомобиля Austin Princess, принадлежавшего одному из лидеров группы The Beatles Джону Леннону и запечатленного в видеоклипе на его песню "Imagine", в итоге так и не состоялась.

Несмотря на то, что в среду корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как ведущий торгов ударил молотком по столу при цене данного лота в 135 тысяч фунтов стерлингов ($181 тысяча), а официальный представитель аукционного дома сама сообщила агентству, что общая сумма сделки с учетом комиссионного сбора и налога на добавленную стоимость составила 151,2 тысячи фунтов ($202 тысячи), в конце концов все-таки было решено отказаться от продажи машины за эту сумму.

"На тот момент (завершения публичных торгов по лоту) так оно и было, но позднее было принято решение, что сделка осуществлена не будет, поскольку итоговая сумма оказалась ниже оценочной стоимости лота", - заявила ТАСС официальный представитель Sotheby's.

Стартовая цена Austin Princess составила 65 тысяч фунтов ($87 тысяч). Таким образом стоимость автомобиля во время торгов выросла более чем вдвое, однако расчет был на иные показатели роста.

Средства, вырученные от продажи этой машины, должны были быть переданы благотворительным организациям, прежде всего Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), работу которого поддерживал сам Леннон.

Автомобиль британского производства, выпущенный в 1956 году, был куплен музыкантом 26 августа 1971 года. Austin Princess был выставлен на торги вместе с оригиналом документа о регистрации, который Леннон подписал лично в день его приобретения. Транспортное средство, напоминающее огромное такси-кэб, было оснащено по задумке Леннона пятью самолетными креслами.

Видеоклип на композицию "Imagine" с участием самого Леннона и его супруги Йоко Оно был снят в 1972 году, то есть на следующий год после выхода песни, которая стала одним из самых известных хитов 1970-х годов во всем мире.