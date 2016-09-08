СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия может стать принимающей страной "Евровидения-2017", если украинские власти до октября не примут решение, где и за счет каких средств пройдет конкурс. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

"Украина выиграла конкурс в 2016 году, что означает, что они выиграли и право принимать его в своей стране. Статус победителя отнять у них никто не может. Вместе с тем, что касается сроков, то решение должно было быть принято намного раньше. ... Крайний срок - не позднее начала октября", - сообщили "Известиям" в пресс-службе ЕВС.

Австралия заняла на "Евровидении" этого года второе место, что, по договоренности с ЕВС, делает ее соорганизатором мероприятия (при условии переноса конкурса из Украины), но ввиду ее географического положения, принять конкурс она не сможет - он должен проходить в европейском регионе. Согласно правилам, вторым соорганизатором "Евровидения" в 2017 году может стать Россия - как страна, занявшая третье место.

Финал "Евровидения-2016" прошел 14 мая в столице Швеции.