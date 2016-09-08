Миланский Ла Скала прибыл на гастроли в Москву

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Знаменитый миланский театр Ла Скала прибыл на гастроли в Москву. В четверг на Исторической сцене Большого театра состоится генеральная репетиция оперы Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", представлением которой 10 сентября начнутся выступления итальянской труппы на подмостках ГАБТ.

Симон Бокканегра - реальное историческое лицо, корсар, который в результате восстания был избран в 1339 году первым пожизненным дожем Генуи. Он сумел смягчить раздоры между враждующими партиями и стал выдающимся правителем, сделав Геную могущественным государством. Таков главный герой оперы Верди, премьера второй редакции которой состоялась в Ла Скала 24 марта 1881 года и имела большой успех.

С тех пор "Симон Бокканегра" ставился в Скале многократно. Нынешняя сценическая версия создана совместно с Берлинской государственной оперой. За дирижерским пультом - маэстро Мунг-Вун Чунг. В заглавной партии - прославленный баритон Лео Нуччи.

В программу гастролей, которые продлятся до 16 сентября, также включен "Реквием" Джузеппе Верди и концерт итальянской музыки.

Дружба двух великих театров

Нынешний тур Ла Скала в Москву организован в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" и проводится при поддержке Главного универсального магазина (ГУМ) . Не случайно, что именно в ГУМе развернута ретроспективная фотовыставка, прослеживающая историю взаимоотношений двух великих театров - Большого и Ла Скала. Началом многолетней дружбы стали московские гастроли миланской оперной труппы, состоявшиеся в 1964 году. Чуть позже, в 1965 году, с ответным визитом в Милан отправилась и оперная труппа Большого.

"Когда пятьдесят лет назад театр Ла Скала первым среди крупных западных театров после окончания Второй мировой войны приехал в СССР, в летопись культурной дипломатии была вписана необычайно важная страница", - такое мнение высказал посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини, выступая на пресс-конференции, которая состоялась в Москве за три с лишним месяца до открытия нынешних гастролей. По словам дипломата, за минувшие полвека связи между Ла Скала и Большим только ширились и укреплялись, и предстоящие недельные гастроли с музыкой Верди обещают стать одним из главных музыкальных событий в многолетней истории этих дружеских отношений".

На том же пресс-брифинге генеральный директор Большого театра Владимир Урин также отметил уникальность многолетних дружеских отношений, которые связывают Большой театр и театр Ла Скала. "Мне очень хочется, чтобы эти творческие контакты продолжались, - поделился он, добавив, что уже точно известно, что в 2018 году на гастроли в Ла Скала отправится балетная труппа Большого театра. Со своей стороны, директор Ла Скала Александр Перейра сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос о создании совместной с Большим театром постановки.