Медведев поздравил актрису Наталью Терентьеву с 90-летним юбилеем

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летним юбилеем народную артистку РСФСР Наталью Терентьеву, отметив ее редкий драматический талант и разнообразие сыгранных ролей. Текст поздравительной телеграммы главы российского кабмина размещен на официальном сайте правительства.
"Ваш редкий драматический талант гармонично сочетается с тонким вкусом, неподдельной искренностью и эмоциональностью. Эти уникальные качества помогают вам многие годы блистать на сцене знаменитого театра драмы имени Ф.Г. Волкова, радовать людей разнообразием ярких образов", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что все роли Натальи Терентьевой "оставляют яркий след в сердцах зрителей".
Наталья Терентьева родилась 8 сентября 1926 года. Актриса служит в Российском академическом театре драмы им. Федора Волкова (г. Ярославль).