Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил актрису Наталью Терентьеву с 90-летним юбилеем

Культура
8 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Премьер-министр РФ отметил редкий драматический талант актрисы и разнообразие сыгранных ею ролей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летним юбилеем народную артистку РСФСР Наталью Терентьеву, отметив ее редкий драматический талант и разнообразие сыгранных ролей. Текст поздравительной телеграммы главы российского кабмина размещен на официальном сайте правительства.

"Ваш редкий драматический талант гармонично сочетается с тонким вкусом, неподдельной искренностью и эмоциональностью. Эти уникальные качества помогают вам многие годы блистать на сцене знаменитого театра драмы имени Ф.Г. Волкова, радовать людей разнообразием ярких образов", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что все роли Натальи Терентьевой "оставляют яркий след в сердцах зрителей".

Наталья Терентьева родилась 8 сентября 1926 года. Актриса служит в Российском академическом театре драмы им. Федора Волкова (г. Ярославль). 

Смотрите также

Александринка приняла в дар бюст первого профессионального русского актера Федора Волкова
Правительство РФ присудило театральную премию им. Федора Волкова театрам Рязани и Перми
Медведев распорядился присудить премию Федора Волкова за вклад в театральное искусство

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
5
В Петербурге открыли памятник Сергею Довлатову
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама