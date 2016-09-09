"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил роман

Четыре тома, тысячи страниц и сотни персонажей — все это о романе Льва Толстого "Война и мир". Его сюжет в общих чертах знает, наверное, каждый. Но далеко не каждый сумел его прочитать. Ко дню рождения писателя мы пересказали "Войну и мир" в слайдах, цифрах и фактах. Для тех, кто хотел прочитать книгу, но так и не осилил.

Главные герои

В романе примерно 559 героев, из них не более 20 — центральные персонажи. Но главных героев гораздо меньше, и их имена знают даже те, кто не прочел книгу. Кажется, десятилетиями школьники спорят о том, кто лучше — Пьер Безухов или Андрей Болконский, и восхищаться ли Наташей Ростовой или упрекать ее в легкомыслии. ТАСС предлагает проголосовать и решить, кто из героев вам кажется наиболее привлекательным.

Роман на карте Москвы

Довольно большая часть действия романа проходит в Москве. "Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате", — пишет Толстой о Пьере. Знаковые для романа дома — это реальные здания, на них можно посмотреть и сейчас.

Роман в словах

По статистике, чаще всего — 1627 раз — в романе употребляется слово "было". А вот наиболее часто встречающиеся существительные и имена собственные. Как видите, ни слово "война", ни слово "мир" сюда не попали.

Роман в цифрах

Действие романа длится на протяжении 15 лет. За это время герои взрослеют, стареют, получают огромные состояния или проигрывают в карты крупные суммы. Главные цифры "Войны и мира" — в нашей графике.

При подготовке материала были использованы данные kommersant.ru и других открытых источников.