Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил роман

Культура
9 сентября, 9:00 UTC+3
Кто лучше — Пьер Безухов или Андрей Болконский? На сколько лет Наташа Ростова была младше своего жениха? Сколько тратила на жизнь графиня Элен? Это и многое другое — в графиках и слайдах ТАСС
Материал из 1 страницы
© Александр Коньков/ТАСС

Четыре тома, тысячи страниц и сотни персонажей — все это о романе Льва Толстого "Война и мир". Его сюжет в общих чертах знает, наверное, каждый. Но далеко не каждый сумел его прочитать. Ко дню рождения писателя мы пересказали "Войну и мир" в слайдах, цифрах и фактах. Для тех, кто хотел прочитать книгу, но так и не осилил.

Главные герои  

В романе примерно 559 героев, из них не более 20 — центральные персонажи. Но главных героев гораздо меньше, и их имена знают даже те, кто не прочел книгу. Кажется, десятилетиями школьники спорят о том, кто лучше — Пьер Безухов или Андрей Болконский, и восхищаться ли Наташей Ростовой или упрекать ее в легкомыслии. ТАСС предлагает проголосовать и решить, кто из героев вам кажется наиболее привлекательным.

Роман на карте Москвы

Довольно большая часть действия романа проходит в Москве. "Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате", — пишет Толстой о Пьере. Знаковые для романа дома — это реальные здания, на них можно посмотреть и сейчас.

Роман в словах

По статистике, чаще всего — 1627 раз — в романе употребляется слово "было". А вот наиболее часто встречающиеся существительные и имена собственные. Как видите, ни слово "война", ни слово "мир" сюда не попали.

Роман в цифрах

Действие романа длится на протяжении 15 лет. За это время герои взрослеют, стареют, получают огромные состояния или проигрывают в карты крупные суммы. Главные цифры "Войны и мира" — в нашей графике.

При подготовке материала были использованы данные kommersant.ru и других открытых источников. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
5
В Петербурге открыли памятник Сергею Довлатову
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама