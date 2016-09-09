"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил роман

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"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил романКультура 9 сентября, 9:00
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Четыре тома, тысячи страниц и сотни персонажей — все это о романе Льва Толстого "Война и мир". Его сюжет в общих чертах знает, наверное, каждый. Но далеко не каждый сумел его прочитать. Ко дню рождения писателя мы пересказали "Войну и мир" в слайдах, цифрах и фактах. Для тех, кто хотел прочитать книгу, но так и не осилил.
В романе примерно 559 героев, из них не более 20 — центральные персонажи. Но главных героев гораздо меньше, и их имена знают даже те, кто не прочел книгу. Кажется, десятилетиями школьники спорят о том, кто лучше — Пьер Безухов или Андрей Болконский, и восхищаться ли Наташей Ростовой или упрекать ее в легкомыслии. ТАСС предлагает проголосовать и решить, кто из героев вам кажется наиболее привлекательным.
Довольно большая часть действия романа проходит в Москве. "Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате", — пишет Толстой о Пьере. Знаковые для романа дома — это реальные здания, на них можно посмотреть и сейчас.
По статистике, чаще всего — 1627 раз — в романе употребляется слово "было". А вот наиболее часто встречающиеся существительные и имена собственные. Как видите, ни слово "война", ни слово "мир" сюда не попали.
Действие романа длится на протяжении 15 лет. За это время герои взрослеют, стареют, получают огромные состояния или проигрывают в карты крупные суммы. Главные цифры "Войны и мира" — в нашей графике.
При подготовке материала были использованы данные kommersant.ru и других открытых источников.