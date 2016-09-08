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Директор ГМИИ прогнозирует очереди на Рафаэля

Культура
8 сентября, 13:23 UTC+3 МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Чтобы их избежать, в музее ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак прогнозирует очереди на открывающуюся 13 сентября выставку "Рафаэль. Поэзия образа", несмотря на посещение выставки по сеансам и продажу билетов через интернет.

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Об этом она сказала на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы подготовились, и есть билеты онлайн. Но все равно очереди будут, я верю в нашего зрителя. Он будет стоять в очередях так же, как стоим мы, приезжая куда-то, чтобы увидеть что-то важное для себя", - отметила Лошак.

"Безусловно, усилия зрителя тоже понадобятся. Я надеюсь, что зритель, которого мы очень любим, пойдет нам навстречу и сможет сбалансировать свое эмоциональное состоянии в предчувствии того, что их ожидает. Эта выставка на самом деле про состоянии человека, сбалансированность внутри себя и гармонию", - заключила директор Пушкинского музея.

Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу будет выделяться квота в 80 билетов против 70, которые можно приобрести через интернет.

На выставке "Рафаэль. Поэзия образа", которая продолжит свою работу до 11 декабря, покажут восемь полотен и три графических произведения.

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