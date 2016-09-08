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Почетный тенор Венской оперы Йохан Бота скончался на 52 году жизни

Культура
8 сентября, 14:25 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Бота обрел всемирную известность благодаря качественному подходу к интерпретациям немецкого драматического театра
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ВЕНА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Знаменитый оперный певец Йохан Бота скончался в Вене в возрасте 51 года после продолжительной болезни. Об этом газете Kurier сообщил менеджер исполнителя Михель Левин.

Бота считался звездой современной оперы, а всемирную известность обрел благодаря качественному подходу к интерпретациям немецкого драматического театра.

Йохан Бота родился 19 августа 1965 года в ЮАР. Вокальное искусство исполнитель познавал в Претории, а в 1989 году впервые выступил на сцене театра города Рудепурт в роли егеря Макса в опере Карла Мария фон Вебера "Вольный стрелок". Затем в 1990 году тенор отправился покорять Европу.

Главными в карьере Бота стали выступления в Венской государственной опере. Музыкант дебютировал в Вене в 1996 году в образе художника Марио Каварадосси в опере Джакомо Пуччини "Тоска". В 1998 году тенор получил австрийское гражданство, а в 2003 удостоился звания почетного исполнителя Венской государственной оперы.

Тенор также регулярно выступал в главных оперных театрах мира, средин них миланский Ла Скала и Метрополитен- опера в Нью-Йорке.

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