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Кончаловский рассказал, о чем его фильм "Рай"

Культура
8 сентября, 15:17 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Герои картины - попавшая в нацистский лагерь за укрывательство еврейских детей русская эмигрантка, французский коллаборационист и офицер СС
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Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

ВЕНЕЦИЯ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новый фильм Андрея Кончаловского "Рай", официальная премьера которого пройдет в рамках основного конкурса 73-го Венецианского кинофестиваля, - о духовной природе зла.

Об этом известный российский режиссер рассказал на пресс-конференции.

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Действие картины разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, ее герои - попавшая в нацистский лагерь за укрывательство еврейских детей русская эмигрантка, живущая в Париже, французский коллаборационист и офицер СС. На вопрос корреспондента ТАСС, почему режиссер, рассказывающий, по собственному признанию, о сути человеческих отношений, выбрал в качестве "обрамления" для своего фильма войну и лагерь, Кончаловский ответил, что его фильм - о природе зла.

"Тема холокоста настолько банализирована, что теперь 200 человек людей еврейской национальности в полосатых пижамах стали как опера "Набукко", особенно если это снято в цвете. Банализируется не суть, а тема, - уточнил Кончаловский. - Мой фильм не о холокосте, а о природе зла".

По убеждению режиссера, эта тема вечна. "Зло творится каждый день, в любую эпоху, и, главное, люди, которые его творят, думают, что они делают добро", - сказал Кончаловский. Он упомянул в этой связи Жанну д'Арк, Вторую мировую войну, бомбардировки Сербии, Ирака. "И все это зло было всегда прикрыто высокими идеями о демократии, свободе человека. Поэтому и фраза "Помилуй, господи, они не знают, что творят" - вечная", - отметил режиссер.

Кончаловский выступил и автором сценария вымышленной, по его словам, истории, хотя в Париже жили реальные русские женщины, которые прятали от нацистов еврейских детей. Многие были арестованы, погибли и стали героями Сопротивления. Однако образ героини фильма Ольги (в исполнении Юлии Высоцкой), по словам Кончаловского, собирательный.

"Фильм не о физических страданиях, а о духовном насилии - насилии над душой, это сложно передать. В дантовском аду самые страшные мучения не физические, а духовные. Моя главная задача - дать почувствовать тот ужас, который человек не испытывает, будучи уверен, что он прав. Этот страшный самообман толкает хороших людей к тому, чтобы делать зло, будучи уверенными, что они делают добро", - заключил Кончаловский.

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