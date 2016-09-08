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Новый памятник Евгению Леонову откроют напротив входа на "Мосфильм"Культура 8 сентября, 15:13
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый памятник народному артисту СССР Евгению Леонову (1926-1994) откроют 10 сентября. Монумент, который заменит украденную ранее скульптурную экспозицию, разместится напротив центрального входа киностудии "Мосфильм". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Союза кинематографистов.
Памятник будет установлен на Площади звезд российского кинематографа, которая была открыта во время XXIII Московского кинофестиваля 21 июня 2001 года.
В том же году на Аллее кинозвезд, также находящейся на Мосфильмовской улице, был установлен памятник Леонову работы скульптора Екатерины Чернышевой. "Он представлял собой актера в роли Доцента из фильма "Джентльмены удачи", - напомнили в пресс-службе. - В ночь на 16 октября 2015 года памятник украли, распилили на куски и сдали на металл, в мае этого года суд приговорил похитителей к 2,5 годам колонии".
"Мне благостно от мысли, что в год 90-летия со дня рождения талантливейшего артиста, символа советского кино - Евгения Леонова - нам удалось воздать дань уважения его творческим заслугам и таланту, воссоздав и вернув его памятник на законное место - привели в пресс-службе слова председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова. - Хочется верить, что совершенная в прошлом кража памятника персонажу Леонова из фильма "Джентльмены удачи" - свидетельство любви поклонников к актеру, а не низменное желание нажиться".
На торжественную церемонию приглашены Михалков, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, Иосиф Кобзон, Леонид Верещагин, Евгений Герасимов, Николай Бурляев, Алла Сурикова и другие.
Евгений Леонов снялся почти в 60 фильмах, среди которых "Тридцать три", "Полосатый рейс", "Обыкновенное чудо", "Белорусский вокзал", "Джентельмены удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Кин-дза-дза" и другие.