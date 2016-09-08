Театральный квартал появится на территории музея Бахрушина в Москве в 2017 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции зданий и благоустройству территории музея им. Бахрушина в Москве будут завершены ко Дню города в 2017 году. В результате в столице появится полноценный театральный квартал. Об этом сказал в четверг журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский на брифинге в музее после осмотра хода реставрации и благоустройства.

"В центре города, внутри Садового, не так много мест, где можно отдохнуть от городского шума. Вот здесь, внутри Садового кольца, открыт целый парк. Это только первая очередь работ по благоустройству и реставрации, Министерством культуры они проведены специально в срочном порядке. К следующему Дню города мы завершим этот комплекс работ, музей Бахрушина обретет новое помещение", - сказал глава Минкультуры.

Министр обратил внимание, что в ходе работ были снесены руины на месте располагавшихся здесь когда-то макаронной фабрики, консервных производств, сараев. "К следующему Дню города здесь будет полноценный театральный квартал под эгидой нашего замечательного музея Бахрушина", - сообщил Мединский.

Он отметил, что в работы, включающие в себя и реставрацию памятников культуры, и благоустройство территории, были вложены "совсем небольшие средства", "потому что Министерство культуры не может себе позволить разбрасываться деньгами". "Это не сотни миллионов рублей, а, скорее, миллион рублей. Мы стараемся сэкономить каждую копейку. И музею Бахрушина, который выступает заказчиком, даже на последнем этапе благоустройства было выделено порядка 20% денег уже из федерального бюджета", - пояснил министр, добавив, что сэкономленные средства останутся в распоряжении музея для дополнительных ремонтных работ.

По его словам, московским правительством музею было передано здание бывшей медсанчасти. "Благодаря этому в следующем году мы проведем капитальный ремонт и приспособление этого здание под размещение музейных хранилищ и, возможно, офисных помещений. Соответственно, в историческом здании музея увеличится количество выставочных помещений", - добавил Мединский.

В 2019 году будет отмечаться 125-летие со дня основания музея им. А. А. Бахрушина, в связи с подготовкой к этой дате была подготовлена и утверждена в 2011 году программа комплексного развития. Согласно плану-графику, завершить работы по благоустройству парковой зоны музея планировалось лишь в 2017 году, а создание музейно-театрального центра на территории главной усадьбы музея по улице Бахрушина планировалось на 2-е полугодие 2018 года.