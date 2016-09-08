Ширвиндт: Михаил Державин проходит плановый курс лечения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Актер Театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин проходит плановый оздоровительный курс лечения в одной из московских клиник. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт. Он опроверг сообщения ряда СМИ, распространивших информацию об экстренной госпитализации актера.

"Ни о какой срочной госпитализации речи не идет, - заявил Ширвиндт. - Уже три года подряд Михаил Михайлович Державин периодически проходит профилактические оздоровительные курсы, после которых возвращается к работе".

"Так что и на сей раз у него просто очередной профилактический курс и нет причин для беспокойства", - заверил худрук Театра сатиры.

В июне этого года Михаил Державин отметил 80-летний юбилей. Актер известен по фильмам "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Моя морячка", "Настоящий мужчина", "Жених из Майами" и многим других. Также на счету артиста более 60 ролей в Театре сатиры. Народный артист РСФСР (1989). Награжден орденами Дружбы (1996) и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006, 2011). Заслуженный деятель искусств Польши (1976). Лауреат театральной премии "Хрустальная Турандот" (2007, "за долголетнее и доблестное служение театру").