Путин в "Ясной поляне" попробовал пирог, испеченный по рецепту Софьи Андреевны Толстой

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ЯСНАЯ ПОЛЯНА, 8 сентября. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина в "Ясной поляне" угостили пирогом, испеченным по старинному рецепту из поваренной книги жены писателя Льва Толстого.
Встреча с активистами тульской общественности была организована в летней беседке в усадьбе "Ясная поляна". Стол был накрыт для традиционного русского чаепития: множество пирогов, пряников и других сладостей. Не хватало только тульского самовара.
Президент решил отведать угощения. "Все натуральное, все из наших хозяйств", - заметил и.о. губернатора Алексей Дюмин. "Это наш традиционный толстовский пирог, - рассказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая. - Это специальный рецепт Софьи Андреевны и это стало символом благополучия". Она рассказала, что супруга писателя готовила ему каждый день и в музее сохранилась ее поваренная книга.
Дюмин за чашкой чая поднял вопрос о развитии туризма в области. По его словам, сейчас основной поток приезжающих в Тульскую область - это дачники из соседних областей, в первую очередь из Москвы и Подмосковья. Однако глава региона убежден, что туристический потенциал области вполне позволяет сделать так, "чтобы этот туризм был именно отпуском, каникулами, чтобы люди сюда приезжали не на один- два дня, а брали отпуск, приезжали с детьми, его здесь проводили, чтобы была инфраструктура".