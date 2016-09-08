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Путин в "Ясной поляне" попробовал пирог, испеченный по рецепту Софьи Андреевны Толстой

Культура
8 сентября, 18:28 UTC+3 ЯСНАЯ ПОЛЯНА ПОЛЯНА 8, сентября. /ТАСС
Встреча с активистами тульской общественности была организована в летней беседке в усадьбе
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© Михаил Метцель/ТАСС

ЯСНАЯ ПОЛЯНА, 8 сентября. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина в "Ясной поляне" угостили пирогом, испеченным по старинному рецепту из поваренной книги жены писателя Льва Толстого.

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Встреча с активистами тульской общественности была организована в летней беседке в усадьбе "Ясная поляна". Стол был накрыт для традиционного русского чаепития: множество пирогов, пряников и других сладостей. Не хватало только тульского самовара.

Президент решил отведать угощения. "Все натуральное, все из наших хозяйств", - заметил и.о. губернатора Алексей Дюмин. "Это наш традиционный толстовский пирог, - рассказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая. - Это специальный рецепт Софьи Андреевны и это стало символом благополучия". Она рассказала, что супруга писателя готовила ему каждый день и в музее сохранилась ее поваренная книга.

Дюмин за чашкой чая поднял вопрос о развитии туризма в области. По его словам, сейчас основной поток приезжающих в Тульскую область - это дачники из соседних областей, в первую очередь из Москвы и Подмосковья. Однако глава региона убежден, что туристический потенциал области вполне позволяет сделать так, "чтобы этот туризм был именно отпуском, каникулами, чтобы люди сюда приезжали не на один- два дня, а брали отпуск, приезжали с детьми, его здесь проводили, чтобы была инфраструктура".

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