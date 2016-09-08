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Портман вышла на красную ковровую дорожку в Венеции с дочерью Деппа

Культура
8 сентября, 20:21 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Вне конкурса на старейшем в мире смотре прошел показ ленты француженки Ребекки Злотовски "Планитарий" (Planitarium), в которой они обе задействованы
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Натали Портман и Лили-Роуз Депп

Натали Портман и Лили-Роуз Депп

© Pascal Le Segretain/Getty Images

ВЕНЕЦИЯ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Американская актриса Натали Портман, блиставшая на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма о Жаклин Кеннеди "Джеки",  вновь появилась перед поклонниками в компании с 17-летней дочерью Лили-Роуз. Вне конкурса на старейшем в мире смотре прошел показ ленты француженки Ребекки Злотовски "Планитарий" (Planitarium), в которой они обе задействованы.

В картине, действие которой происходит в Париже в 1930-х годах, накануне больших и страшных перемен, как подчеркивает режиссер, Портман и Депп играют двух сестер-экстрасенсов. Именно младшая в исполнении Депп обладает большим даром предвидения. Она призналась, что ее персонаж ей близок. "Потому что и у меня, как у нее есть свою "темная" сторона", - сказала актриса на пресс-конференции.

На красной ковровой дорожке она оттянула внимание от своей знаменитой партнерши. Не было никого, кто бы не отметил потрясающее сходство Лили-Роуз с мамой. Перед камерами как будто предстала молодая Паради.

Несмотря на юный возраст Депп-Паради уже может похвастаться ролями в нескольких фильмах, как и мама она начала рано сниматься. Кроме того, у Лили-Роуз сложилась уже вполне успешная модельная карьера, она стала лицом модного дома "Шанель" (Chanel). Примечательно, что и Паради в свое время рекламировала эту марку.

Депп и Паради познакомились в 1998 году. Американский актер расстался ради француженки с моделью Кэйт Мосс. В браке, который продлился до 2012 года, помимо Лили-Роуз родился мальчик Джон Кристрфер.

О присутствие звездных родителей на Лидо ничего не сообщается.

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