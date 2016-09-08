Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия удостоена награды на I Лондонской биеннале дизайна

Культура
8 сентября, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Приз получен за "лучшее воплощение идеи утопии"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия удостоена награды Utopia Medal 2016 на I Лондонской биеннале дизайна, общей темой которой стал "Дизайн утопии". Об этом ТАСС сообщили в Московском музее дизайна, который делал российскую экспозицию.

"Нам дали приз за лучшее воплощение идеи утопии в дизайне. Всего было три приза, победителями также стали Ливан и Швейцария", - сказала собеседница агентства.

Экспозиции Ливана по решению международного жюри досталась награда The London Design Biennale Medal 2016, а Швейцарии - Jaguar Innovation Medal 2016.

Свои проекты на биеннале, открывшейся 7 сентября, представляют участники из 30 стран. Национальные экспозиции готовили ведущие профильные институции. В частности, Музей дизайна Купер-Хьюитт (США), Немецкий совет по дизайну, Австрийский музей прикладного искусства (МАК) и ассоциация Austria Design Net, Музей дизайна Триеннале (Италия) и Музей Виктории и Альберта (Великобритания).

Россия показывает на биеннале проект "Открывая утопию" о советском дизайне 1960-80-х годов. Все объекты были созданы во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики, главной в СССР организации по разработке дизайна, причем в экспозиции в равных пропорциях представлены объекты, запущенные в производство и нет, а также реализованные в одной-двух единицах или же незавершенные в рамках больших программ.

Россия может получить еще одну награду - Public Medal, если проект признают лучшим посетители биеннале. Голосование продолжится до 19 сентября, а страна победитель определится 22 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
5
В Петербурге открыли памятник Сергею Довлатову
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
2
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
3
США предприняли неудачную попытку освобождения заложников в Афганистане
4
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
5
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
6
Сирийское командование предъявило ультиматум окруженным в Алеппо боевикам
7
ФБР: последствия поражения ИГ станут угрозой следующих пяти лет
Темы дня
Реклама