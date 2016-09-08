Россия удостоена награды на I Лондонской биеннале дизайна

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия удостоена награды Utopia Medal 2016 на I Лондонской биеннале дизайна, общей темой которой стал "Дизайн утопии". Об этом ТАСС сообщили в Московском музее дизайна, который делал российскую экспозицию.

"Нам дали приз за лучшее воплощение идеи утопии в дизайне. Всего было три приза, победителями также стали Ливан и Швейцария", - сказала собеседница агентства.

Экспозиции Ливана по решению международного жюри досталась награда The London Design Biennale Medal 2016, а Швейцарии - Jaguar Innovation Medal 2016.

Свои проекты на биеннале, открывшейся 7 сентября, представляют участники из 30 стран. Национальные экспозиции готовили ведущие профильные институции. В частности, Музей дизайна Купер-Хьюитт (США), Немецкий совет по дизайну, Австрийский музей прикладного искусства (МАК) и ассоциация Austria Design Net, Музей дизайна Триеннале (Италия) и Музей Виктории и Альберта (Великобритания).

Россия показывает на биеннале проект "Открывая утопию" о советском дизайне 1960-80-х годов. Все объекты были созданы во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики, главной в СССР организации по разработке дизайна, причем в экспозиции в равных пропорциях представлены объекты, запущенные в производство и нет, а также реализованные в одной-двух единицах или же незавершенные в рамках больших программ.

Россия может получить еще одну награду - Public Medal, если проект признают лучшим посетители биеннале. Голосование продолжится до 19 сентября, а страна победитель определится 22 сентября.