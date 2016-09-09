В Москве открывается ярмарка современного искусства Cosmoscow

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Четвертая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, участие в которой примут 38 галерей, открывается в московском Гостином Дворе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Несмотря на непростую ситуацию на международных рынках, ярмарка Cosmoscow заняла свое место в календаре ежегодных культурных событий. Мы стремимся сохранять стабильную международную составляющую нашей программы и планируем расширять ее в дальнейшем", - цитирует пресс- служба слова основателя и директора Cosmoscow Маргариты Пушкиной.

Среди иностранных участников - антверпенская NK Gallery, лондонская White Space Gallery и мадридская Galera Javier Lpez & Fer Francs, а также старейшие московские XL и "Риджина". В отдельной секции, "Новые имена", представлены молодые галереи - это, в частности, UVG Gallery (Екатеринбург-Будапешт), "Х.Л.А.М." (Воронеж) и MSK Eastside Gallery.

По традиции, в рамках ярмарки пройдут некоммерческие мероприятия. Так, на выставке "Глазами коллекционера" представят произведения Хироси Сугимото, Джорджа Кондо, Вика Мюниса и Виктора Пивоварова из частных собраний. Три выставки вошли в параллельную программу Cosmoscow. Это масштабный проект "Элизии" Валерия Кошлякова, созданный специально для Музея русского импрессионизма, ретроспектива Стефана Балкенхола "Скульптуры и рельефы" в Московском музее современного искусства и "Прощание с "Розовым забором" в фонде In Artibus, приуроченная к передаче основательницей фонда и издателем Инной Баженовой в дар Центру Помпиду картины "Розовый забор. Рельсы" Михаила Рогинского.

С лекциями и дискуссиями в образовательной программе Cosmoscow Talks выступят авторитетные специалисты в сфере искусства. Так, в первый день работы ярмарки курировавший Венецианскую арт-биеннале и биеннале Манифеста Франческо Бонами прочтет лекцию "Почему современное искусство все- таки искусство", а программный директор Christie's Education Джованни Гаспарини расскажет про современный арт- рынок и принципы его работы. В этот же день состоится благотворительный аукцион Off white, все вырученные на нем средства пойдут в пользу Фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца".