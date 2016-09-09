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В Ясной Поляне открывается первый театральный фестиваль Tolstoy weekend

Культура
9 сентября, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В фестивале примут участие московские театры и театральные коллективы, которые представят свои постановки по мотивам произведений Льва Толстого
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Театральный фестиваль Tolstoy weekend, приуроченный к 188-летию со дня рождения Льва Толстого, открывается  в Ясной Поляне. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Первый театральный фестиваль Tolstoy weekend состоится 9-11 сентября в родовой усадьбе Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна в Тульской области. В фестивале примут участие московские театры и театральные коллективы, которые представят свои постановки по мотивам произведений Толстого", - отметили организаторы.

Планируется, что на фестиваль приедут ведущие театры России: МХТ им. Чехова, театр им. Маяковского, театр "У Никитских ворот", а также Мастерская сторителлинга (Центр имени Вс. Мейерхольда), Творческое объединение мастерских Голомазова, Театр Наций и Липецкий театр Л.Н. Толстого. Зрителями спектаклей должны стать более тысячи человек. На протяжении трех дней гости Ясной Поляны смогут увидеть ярчайшие театральные постановки по произведениям классика и с головой окунуться в чарующую и романтичную атмосферу позапрошлого столетия.

Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, 10 сентября участие в публичной дискуссии, посвященной вопросам интерпретации героев Толстого современными режиссерами, примет американский композитор и автор либретто к американской электропоп-опере "Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года", написанной по пятой части романа "Война и мир", Дэйв Мэллой.

"Дейв Мэллой написал музыку и либретто к опере по мотивам "Войны и мира", которая этой осенью будет показана на Бродвее. Надеемся, что его участие в круглом столе, посвященном творчеству великого писателя, позволит глубже понять то, как воспринимают Толстого на Западе и что вдохновляет деятелей искусства на адаптацию его произведений и поиск нового в классической русской литературе", - заявили организаторы.

По их словам, участие в работе фестиваля известного бродвейского композитора Дэйва Мэллоя позволит оценить творчество Льва Толстого через призму как российских, так и западных театральных традиций.

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