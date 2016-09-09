Петергоф представит в честь Года кино шоу фонтанов "Советский Голливуд"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" представит петербуржцам и туристам два проекта, посвященных Году российского кино: грандиозный осенний праздник фонтанов "Советский Голливуд" и выставку, рассказывающую о съемках художественных фильмов в дворцах и парках этой резиденции.

"Выставка "Место съемок - Петергоф" - это совместный проект музея и киностудии "Ленфильм", подготовленный в год 120-летия первого императорского кинопоказа в Большом Петергофском дворце, - рассказала ТАСС руководитель пресс- службы ГМЗ "Петергоф" Валерия Карпович. - Выставка, посвященная образу Петергофа в отечественном кинематографе, представит 11 известных киноэпизодов, снятых здесь". Впервые в этой экспозиции можно будет увидеть фотохронику съемочного процесса и сцены, оставшиеся за кадром, а также подлинные костюмы звезд отечественного кино Михаила Боярского, Ирины Муравьевой, Алисы Фрейндлих и других.

Петергоф в кино: около 60 "ролей"

Фильмография" Петергофа включает шесть десятков работ отечественных кинокомпаний, снятых в разные годы. Среди самых известных - "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля, "Улица полна неожиданностей" Сергея Сиделева, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Игоря Масленникова, "Соломенная шляпка" Леонида Квинихидзе, "Женя, Женечка и "катюша" Владимира Мотыля, "Дон Сезар де Базан" Яна Фрида. 18 фильмов сняты киностудией "Ленфильм.

С кинематографом Петергоф связывает также то, что там состоялся один из первых киносеансов в России. Император Николай II не был на премьере братьев Люмьер в Петербурге весной 1896 года, и 13 июля того же года для императорской семьи был организован специальный показ фильма в Тронном зале Большого Петергофского дворца.

Фильмы 1930-х на Большом каскаде

В честь Года российского кино Петергоф совместно с петербургской студией "Шоу Консалтинг" подготовили осенний праздник фонтанов. В музее обещают, что в течение двух вечеров, 9 и 10 сентября, на Большом каскаде будет представлен мультимедийный спектакль, посвященный советскому кино 1930-х годов.

"Главными героями ревю "Советский Голливуд" станут звезды кинематографа 1930-х годов: режиссер Григорий Александров, артисты Любовь Орлова и Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский. По традиции петергофский спектакль соединит 3D-мэппинг на фасаде Большого дворца с оригинальными хореографическими и вокальными номерами и световым, пиротехническим шоу", - рассказала Валерия Карпович.

Музей-заповедник "Петергоф" - один из самых популярных туристических объектов России. Ежегодно он принимает около 5 млн российских и зарубежных туристов. Известный на весь мир как столица фонтанов, заповедник объединяет 31 музей на территории трех пригородов Санкт-Петербурга - Петродворца, Стрельны и Ораниенбаума.

Площадь садов и парков ГМЗ "Петергоф" превышает 414 га, на которых расположено более 150 фонтанов. Коллекция музеев ГМЗ "Петергоф" включает более 286 тыс. экспонатов, представляющих русскую и европейскую культуру конца XVII- начала ХХ века.