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Ямайский исполнитель регги Принц Бастер скончался в возрасте 78 лет

Культура
9 сентября, 6:39 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, сентября. /ТАСС
Музыкальную известность певцу принесла совместная запись в 1960 году с Folkes Brothers сингла Oh Carolina на лейбле Wild Bells
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ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Легендарный ямайский исполнитель регги и ска-музыки Принц Бастер умер в четверг в возрасте 78 лет. Об этом сообщила британская газета Guardian со ссылкой на диджея Дэвида Родигана.

"С большой грустью я только что узнал о кончине ямайского музыкального идола и первопроходца Принца Бастера. Настоящая музыкальной легенды", - написал Родиган на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Музыкальную известность певцу принесла совместная запись в 1960 году с Folkes Brothers сингла Oh Carolina на лейбле Wild Bells. Композиция моментально стала хитом на Ямайке. Позже его песни Al Capone и Whine And Grine побывали в Британском чарте.

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