Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивале

ВЕНЕЦИЯ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Рай" получил высокую оценку зрителей и критики на 73-м Венецианском кинофестивале. Премьера картина об истории трех людей во время Второй мировой войны состоялась в четверг в основном конкурсе старейшего в мире смотра.

Художественный руководитель фестиваля киновед Альберто Барбера назвал картину "гениальной". "Предыдущая ( "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" - прим. ТАСС) была очень хорошей и получила премию ("Серебряного льва"), но эта - еще лучше", - прокомментировал он ТАСС.

Новая работа российского мэтра, чье имя хорошо известно в Италии, попала сразу в число фаворитов в творческой гонке за призы фестиваля, в которой участвуют 20 картин. Как указывается сегодня в фестивальном ежедневном издании "Чак" (Ciak), в неофициальном рейтинге итальянской критики лента вышла на третье место, в пятерку лучших она вошла и в рейтинге зрителей, которые в целом в этом году судят фильмы даже жестче, чем профессионалы. Хорошие отзывы картина получила и у иностранных обозревателей, наиболее скупым на похвалы среди которых оказались французы.

Особо здесь отмечается актерская работа супруги режиссера - Юлии Высоцкой, сыгравшей роль русской эмигрантки в Париже, участвовавшей в Сопротивлении. По мнению обозревателей, российская актриса одна из претенденток на "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль. У Высоцкой, правда, сильные соперницы - американские актрисы Натали Портман, представшая в образе Жаклин Кеннеди в картине чилийца Пабло Ларраина "Джеки" (Jackie), Эми Адамс, которая участвует сразу в двух конкурсных фильмах - "Ночные животные" (Nocturnal Animals) модельера Тома Форда и "Прибытие" (Arrival) канадца Дени Вильнева. Неплохие шансы на победу у Эммы Стоун, сыгравшей в фильме открытия фестиваля - мюзикле "Ла-ла лэнд" (La la Land) Дэмьена Шазелла, который остается абсолютным фаворитом смотра и, как отмечают местные наблюдатели, явным претендентом на будущий "Оскар".