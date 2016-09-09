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В Таллине 17-18 сентября пройдет фестиваль российской культуры

Культура
9 сентября, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В программе фестиваля в том числе запланированы выступления оперных солистов Мариинского театра, ансамблей фольклорной музыки и народного танца, показы российского игрового и мультипликационного кино
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оперные солисты Мариинского театра и фольклорные коллективы из различных регионов России выступят в Таллине на фестивале FEELRUSSIA 17-18 сентября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Россотрудничества.

"С 17 по 18 сентября при информационной поддержке Россотрудничества на Ратушной площади в Таллине впервые пройдет фестиваль российской культуры FEELRUSSIA, - информировали в агентстве. - В программе фестиваля запланированы выступления оперных солистов Мариинского театра, ансамблей фольклорной музыки и народного танца, показы российского игрового и мультипликационного кино, выставки, мастер-классы, интерактивный спектакль для детей".

Цель фестиваля заключается в том, чтобы показать культуру народов России, представить фольклорные коллективы из различных регионов страны, продемонстрировать жителям Таллина лучшие примеры российского музыкального, хореографического, художественного, театрального искусства и кино.

Как отметили в Россотрудничестве, благодаря многожанровой программе гости фестиваля FEELRUSSIA "смогут больше узнать о культурных традициях многонациональной России и соприкоснуться с ее богатейшим духовно-культурным наследием".

В программе фестиваля, в том числе, экспозиция лучших фотографий конкурса "Самая красивая страна", подготовленная Русским географическим обществом, выставка шелковых платков с образами и символами России, показ фильмов российских режиссеров.

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