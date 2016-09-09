Украина не пустит на "Евровидение" российских артистов из черного списка

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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украинские власти не допустят к участию в "Евровидении-2017" российских исполнителей, которые внесены в черные списки Службы безопасности (СБУ). Об этом на церемонии объявления места проведения песенного конкурса заявил министр культуры страны Евгений Нищук.
"Лица под санкциями СБУ на Украине - невъездные. И РФ знает об этих лицах. И если их будут вести на победу (в национальном туре - прим. ТАСС), то это будет сознательная провокация", - сказал он.
В черный список российских артистов, которым Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны, уже внесено более 80 деятелей культуры. В частности, это Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и Стас Пьеха.