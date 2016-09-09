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СМИ: режиссер "Хардкора" снимет следующий клип "Ленинграда"

Культура
9 сентября, 15:02 UTC+3
До выхода боевика Найшуллер прославился как клипмейкер
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Сергей Шнуров во время съемок фильма "Хардкор"

Сергей Шнуров во время съемок фильма "Хардкор"

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Режиссером нового клипа группы "Ленинград" станет постановщик фильма "Хардкор" Илья Найшуллер. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на лидера группы Сергея Шнурова. 

"Анюта  (Анна Пармас - режиссер клипов "Вип", "ЗОЖ", "Экспонат", "В Питере пить" - прим. ТАСС) сейчас занята большим проектом с Дуней Смирновой, они со Львом Толстым разбираются, так что ей сейчас не до клипов "Ленинграда". Следующий клип нам будет снимать Илья Найшуллер", - заявил Шнуров. 

Найшуллер - продюсер режиссер, музыкант. Основал инди-рок-группу Biting Elbows. До выхода "Хардкора" прославился как клипмейкер. 

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