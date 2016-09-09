СМИ: режиссер "Хардкора" снимет следующий клип "Ленинграда"

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Режиссером нового клипа группы "Ленинград" станет постановщик фильма "Хардкор" Илья Найшуллер. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на лидера группы Сергея Шнурова.
"Анюта (Анна Пармас - режиссер клипов "Вип", "ЗОЖ", "Экспонат", "В Питере пить" - прим. ТАСС) сейчас занята большим проектом с Дуней Смирновой, они со Львом Толстым разбираются, так что ей сейчас не до клипов "Ленинграда". Следующий клип нам будет снимать Илья Найшуллер", - заявил Шнуров.
Найшуллер - продюсер режиссер, музыкант. Основал инди-рок-группу Biting Elbows. До выхода "Хардкора" прославился как клипмейкер.