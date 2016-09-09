Фильм Кустурицы завершил конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фильм Эмира Кустурицы "По Млечному пути" (Na Mlijecnom puti) завершил десятидневный марафон показов 20 картин основного конкурса 73-го Венецианского кинофестиваля. Премьера картины состоялась в пятницу.

Сербский режиссер, давно заслуживший в Европе славу "бунтаря", дважды обладатель "Золотой пальмовой ветви" Канн, лауреат "Золотого" и "Серебряного львов" возвращается в качестве режиссера спустя девять лет после своего последнего фильма "Завет" (Zavet, 2007) (все эти годы он продолжал сниматься как актер). Как рассказал Кустурица на пресс-конференции, "это возвращение было непростым". "Съемки заняли почти три с половиной года, и благодарю всех за терпение", - сказал он.

По собственному признанию режиссера, это его самая личная картина, в которой в какой-то мере получили отражения этапы его жизненного и творческого пути. Действие "современной сказки", как он сам охарактеризовал фильм, происходит во время Балканской войны. Доставляющий воюющим односельчанам молоко бывший музыкант влюбляется в загадочную красивую итальянскую женщину, которую должны выдать замуж за местного командира-героя. Ради ее спасения он готов пожертвовать жизнью, и она отвечает ему взаимностью.

"Наиболее трагический момент любой войны начинается, когда она заканчивается", - сказал Кустурица. При этом он добавил, что фильм не о войне, а о любви и духовности. "История началась с того, как монах таскает камни, почему он это делает? Я начал, как в арабской письменности, с конца", - поделился режиссер.

Кустурица написал сценарий и сам сыграл главного героя. Его партнершей выступила известная итальянская актриса Моника Беллуччи (в ленте она говорит по-сербски). 51-летняя актриса назвала эту роль "наиболее зрелой" в своем творчестве.

Несмотря на долгий перерыв Кустурица не изменил своему самобытному стилю, который узнается с первых кадров. И, разумеется, сохраняется его "фирменная" музыка, которая во многом способствовала успеху его фильмов. Как корр. ТАСС стало известно от прокатчиков, на российские экраны фильм выйдет 5 января 2017 года.