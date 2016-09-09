Киев планирует заработать €20 млн на проведении "Евровидение-2017"

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Киевская городская администрация подсчитала, что бюджет Киева может получить почти €20 млн от проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщил руководитель управления туризма Киевской мэрии Антон Тараненко.

"У нас планируется от 20 до 30 тысяч иностранных туристов, при этом один турист в день минимум тратит €100. За период с 5 по 15 мая, мы можем ориентироваться на €20 млн - это та сумма, которую может заработать бюджет Киева на туристах, которые будут пользоваться услугами города", - сказал он в эфире "Общественного ТВ".

При этом на организацию "Евровидения" город выделит 200 млн гривен (около $7,5 млн по текущему курсу). "На саму организацию конкурса Киевским городским советом задекларировано 200 млн гривен (около $75,1 млн по текущему курсу), - отметил он. Если мы говорим об инфраструктурных сдвигах, то у нас запланировано более 2 миллиардов гривен".

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что 200 млн гривен будут направлены на организацию шоу, а на подготовку арены, ландшафта и всей инфраструктуры страна намерена потратить еще миллиард гривен.

Ранее было объявлено, что международный песенный конкурс пройдет в Киеве. Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944".