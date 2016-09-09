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ЕВС: все артисты должны иметь возможность посетить Украину во время "Евровидения"

Культура
9 сентября, 23:11 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина не пустит на "Евровидение" российских артистов из "черного списка", назвав их "невъездными"
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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины по вопросу посещения страны российскими артистами, которые находятся в "черном списке". Об этом ТАСС сообщили исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд.

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"Мы знаем об этих проблемах. Мы вели и будем вести конструктивный диалог с властями, чтобы убедиться, что все делегаты и артисты могут приехать и находиться на Украине", - сообщил он, комментируя заявление министра культуры Украины Евгения Нищука о том, что власти страны не допустят к участию в "Евровидении-2017" российских артистов, внесенных в "черные списки" Службы безопасности Украины.

Йон Ола Санд напомнил, что ЕВС и Национальная телекомпания Украины (НТУ) "напряженно трудились вместе", чтобы обеспечить "осуществление требуемых гарантий безопасности в дополнение к гарантиям свободы слова, передвижения прессы и болельщиков в соответствии с обычными стандартами". В ЕВС выражают уверенность, совместными усилиями удастся провести "прекрасное представление в Киеве в 2017 году, как это было всегда".

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина не пустит на "Евровидение" российских артистов из "черного списка", назвав их "невъездными". При этом он заявил, что если этих артистов "будут вести на победу (в национальном туре), то это будет сознательная провокация".

В "черный список" российских артистов, которым Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны, уже внесено более 80 деятелей культуры. В частности, это Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и Стас Пьеха.

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