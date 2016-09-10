Царскосельский музей на один день откроет для туристов теплицы Елизаветы Петровны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Царскосельский музей-заповедник сегодня на один день откроет для туристов императорские теплицы в Александровском саду, вход в которые в XVIII веке охранялся так строго, что по незваным гостям стреляли из ружья горохом. 10 сентября в комплексе "Верхние теплицы" в пятый раз пройдет ежегодный праздник "Яблочный полдень".

"Тема этого года - "Безумное чаепитие", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы ГМЗ "Царское Село" Ирина Начарова. - Исторический оранжерейный комплекс Царского Села на время праздника превратится в сказочный сад из произведения Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес". Здесь будут представлены фрагменты кукольного спектакля "Вероятно, чаепитие состоится", лауреата премии "Золотая маска-2012".

В программе праздника - игры и мастер-классы. Гости создадут арт-инсталляцию, научатся правильно плести цветочные венки и собирать букеты, а также смогут освоить искусство карвинга - художественной резки по овощам и фруктам.

Запретный сад императрицы Елизаветы

Каменная оранжерея была заложена в Царском Селе в 1722 году, однако активное развитие теплично-оранжерейного комплекса началось после восшествия на престол в 1741 году Елизаветы Петровны. Она строго следила за порядком в тепличном хозяйстве и даже издала в 1746 году повеление: "В сад никого не пускать и поставить караул; ежели же кто силой и упрямством пойдет, в таких упрямых стрелять из ружья горохом". При Екатерине II в оранжереях Царского Села выращивали апельсины и ананасы, которые поставлялись во дворец "за казенной печатью".

В конце XVIII века в Царском Селе построили три линии теплиц и первую часть Зверинской оранжереи, проложили участок будущей Сиреневой аллеи, устроили цветники и водоемы. В XIX веке, когда в России наблюдался бум садоводства, в Верхних теплицах круглый год выращивали землянику, вишню, персики, черешню, цитрусовые, виноград, ананасы, сливы, крыжовник, смородину, малину. Современники отмечали, что эти теплицы не уступали Виндзорским оранжереям британской королевской семьи.

Яблоки - любимая еда императоров

Историки Царского Села свидетельствуют, что яблок в здешних садах было более 50 сортов, некоторые получили имена в честь коронованных особ - "Наследник Николай Александрович" или "Император Александр". Музейщики рассказывают, что яблоки и блюда из них всегда присутствовали на императорском столе.

"В меню "малого" обеда Екатерины II обязательно присутствовали слоеные яблочные пирожки, а на десерт подавали яблоки вместе с другими фруктами, - рассказали в музее. - Фрукты в зимний сезон были довольно обычным делом. Александр II в молодые годы, желая побаловать свою жену, приказывал ставить осенью на ее половине кадку с яблоней, чтобы Мария Александровна сама могла сорвать понравившееся яблоко".

Упадок и возрождение

После революции 1917 года оранжерейный сад как объект ландшафтной архитектуры постепенно пришел в упадок. Царскосельский музей-заповедник несколько последних десятилетий восстанавливал "Верхние теплицы". В 2010-2012 годах был разработан проект реставрации комплекса, включающего оранжерейный сад с огородом и овощными цветниками, с историческими сортами деревьев и применением старинных методов их стрижки и формовки. В наши дни в "Верхних теплицах" ежегодно высаживают более 300 тысяч единиц рассады для царскосельских парков.