Царскосельский музей на один день откроет для туристов теплицы Елизаветы Петровны

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Царскосельский музей-заповедник сегодня на один день откроет для туристов императорские теплицы в Александровском саду, вход в которые в XVIII веке охранялся так строго, что по незваным гостям стреляли из ружья горохом. 10 сентября в комплексе "Верхние теплицы" в пятый раз пройдет ежегодный праздник "Яблочный полдень".
"Тема этого года - "Безумное чаепитие", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы ГМЗ "Царское Село" Ирина Начарова. - Исторический оранжерейный комплекс Царского Села на время праздника превратится в сказочный сад из произведения Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес". Здесь будут представлены фрагменты кукольного спектакля "Вероятно, чаепитие состоится", лауреата премии "Золотая маска-2012".
В программе праздника - игры и мастер-классы. Гости создадут арт-инсталляцию, научатся правильно плести цветочные венки и собирать букеты, а также смогут освоить искусство карвинга - художественной резки по овощам и фруктам.
Каменная оранжерея была заложена в Царском Селе в 1722 году, однако активное развитие теплично-оранжерейного комплекса началось после восшествия на престол в 1741 году Елизаветы Петровны. Она строго следила за порядком в тепличном хозяйстве и даже издала в 1746 году повеление: "В сад никого не пускать и поставить караул; ежели же кто силой и упрямством пойдет, в таких упрямых стрелять из ружья горохом". При Екатерине II в оранжереях Царского Села выращивали апельсины и ананасы, которые поставлялись во дворец "за казенной печатью".
В конце XVIII века в Царском Селе построили три линии теплиц и первую часть Зверинской оранжереи, проложили участок будущей Сиреневой аллеи, устроили цветники и водоемы. В XIX веке, когда в России наблюдался бум садоводства, в Верхних теплицах круглый год выращивали землянику, вишню, персики, черешню, цитрусовые, виноград, ананасы, сливы, крыжовник, смородину, малину. Современники отмечали, что эти теплицы не уступали Виндзорским оранжереям британской королевской семьи.
Историки Царского Села свидетельствуют, что яблок в здешних садах было более 50 сортов, некоторые получили имена в честь коронованных особ - "Наследник Николай Александрович" или "Император Александр". Музейщики рассказывают, что яблоки и блюда из них всегда присутствовали на императорском столе.
"В меню "малого" обеда Екатерины II обязательно присутствовали слоеные яблочные пирожки, а на десерт подавали яблоки вместе с другими фруктами, - рассказали в музее. - Фрукты в зимний сезон были довольно обычным делом. Александр II в молодые годы, желая побаловать свою жену, приказывал ставить осенью на ее половине кадку с яблоней, чтобы Мария Александровна сама могла сорвать понравившееся яблоко".
После революции 1917 года оранжерейный сад как объект ландшафтной архитектуры постепенно пришел в упадок. Царскосельский музей-заповедник несколько последних десятилетий восстанавливал "Верхние теплицы". В 2010-2012 годах был разработан проект реставрации комплекса, включающего оранжерейный сад с огородом и овощными цветниками, с историческими сортами деревьев и применением старинных методов их стрижки и формовки. В наши дни в "Верхних теплицах" ежегодно высаживают более 300 тысяч единиц рассады для царскосельских парков.