Международное жюри объявит победителей 73-го Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Подошел к концу очередной, 73-й по счету, киномарафон Венецианского фестиваля, и международное жюри во главе с британским режиссером Сэмом Мендесом объявит обладателей наград - "Золотого" и двух "Серебряных львов", "Кубков Вольпи" за лучшую мужскую и женскую роли, премии за лучший сценарий, специального приза жюри и премии имени Марчелло Мастроянни лучшему начинающему актеру или актрисе.

Всего в конкурсе показали 20 картин, среди которых был "Рай" Андрея Кончаловского. Как отмечают наблюдатели, в этом году состав участников очень сильный и именитый. Свои новые работы представили такие мастера кино, как немец Вим Вендерс, француз Франсуа Озон, американец Терренс Малик, серб Эмир Кустурица, чья новая картина "По Млечному пути" (Na Mlijecnom puti) была показана в последний премьерный день.

Прогнозы и ожидания

Абсолютным лидером творческой гонки, согласно неофициальным рейтингам критики и публики, остается мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-ла лэнд" (La la Land), которым открывался смотр. Среди фаворитов также Кончаловский, который почти после каждого своего приезда на смотр увозил призы, модельер Том Форд, представивший свой второй фильм "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals), а также аргентинская картина "Известный гражданин" (El ciudadano ilustre) о Нобелевском лауреате, который возвращается в родной город в качестве почетного гостя, а потом становится персоной нон-грата.

Серьезная борьба ожидается за женский "Кубок Вольпи". Этой награды, по мнению критики, достойны сразу несколько сильных работ, в том числе Юлии Высоцкой, сыгравшей русскую эмигрантку, которая во время войны добровольно идет на смерть в газовой камере вместо другой заключенной нацистского лагеря. Конкуренцию ей составляют знаменитые американские актрисы - Натали Портман, представшая в образе вдовы Джона Кеннеди в ленте чилийца Пабло Ларраина "Джеки" (Jackie), и Эми Адамс, сыгравшая сразу в двух картинах конкурса - "Прибытие" (Arrival) канадца Дени Вильнева и "Под покровом ночи". Высоки шансы на победу и у любимой в Италии Моники Беллуччи, участвующей в фильме Кустурицы.

Примечательно, что в этом году в жюри преобладают актрисы, среди них: дочь творческой пары Марчелло Мастроянни и Катрин Денев французско-итальянская актриса Кьяра Мастроянни, американская актриса, певица, художница и режиссер Лори Андерсон, немецкая актриса Нина Хосс, британская актриса Джемма Артертон, а также китайская актриса и режиссер Чжао Вэй.

Что касается лучшего актера, то на "Кубок", по мнению специалистов, может претендовать Джейк Джилленхол, продемонстрировавший потрясающую способность перевоплощения в картине Форда, сыграв сразу двух персонажей - писателя и героя его романа. Повторить успех 2011 года, когда он уже удостаивался "Кубка" за роль в картине "Стыд" (Shame) Стива Маккуина, есть шансы у Майкла Фассбендера, сыгравшего в классической мелодраме "Свет в океане" (The Light Between Oceans). Наконец, жюри может отметить Райана Гослинга, сыгравшего джазового пианиста из "Ла-ла лэнд".

Другие премии

Премии "Луиджи Де Лаурентиса" удостаивается лучший дебют. Претендентами на эту награду являются дебютные ленты, представленные во всех программах, включая "Неделю критики" и секцию авторского кино "Венецианские дни", а также фильмы второго конкурса "Горизонты". В свою очередь отдельное жюри награждает лучшие работы, представленные в "Горизонтах". В этом году список премий в конкурсе расширился: помимо награды за лучший фильм, лучшую режиссеру, специальной премии и за лучшую короткометражку будут вручаться призы за лучшие мужскую и женскую роли.

Своеобразный конкурс, судят который студенты кинематографических вузов, проводится среди фильмов ретроспективной программы "Венецианская классика", включающая шедевры мирового кинематографа прошлых лет. В это году в этой секции были представлены сразу две российские отреставрированные картины - "Сталкер" Андрея Тарковского и "Очи черные" Никиты Михалкова.

Фестиваль под знаком Голливуда

В этом году фестиваль прошел под знаком Голливуда. Голливудский тон был задан с самого начала на открытии премьерой "Ла-ла лэнд", фильма, "воскрешающего" золотые годы американского классического мюзикла, романтического и немного наивного.

Голливудский дух будет царить и на закрытии сегодня, где состоится премьера ремейка классического американского вестерна "Великолепная семерка" (The Magnificent Seven) с Дензелом Вашингтоном, которого ждут на Лидо. Завсегдатаи смотра отмечают, что в попытке закрепить статус одного из ведущих мировых смотров, фестиваль от чисто авторского, так называемого арт-хаусного экспериментального кино переходит к элитному мейнстриму и возвращается к традиционным жанрам - мелодраме, фантастике, хоррору и даже почти архаичному в мире вездесущей виртуальной реальности мюзиклу.

Здесь также отмечают, что в последние годы Венецианский фестиваль безошибочно угадывал будущих лауреатов "Оскара" - "Гравитация" (Gravity, 2013) и "Бердмэн" (Birdman, 2014) мексиканцев Альфонсо Куарона и Алехандро Гонсалеса Иньярриту открывали смотр в 2013 и 2014 годах соответственно. Очевидным участником будущей оскаровской гонки называют "Ла-ла лэнд", а Натали Портман может удостоиться второго "Оскара" за "Джеки". Своего первого "золотого рыцаря" она получила за "Черного лебедя" (Black Swan, 2010) Даррена Аронофски. Это картина открывала Венецианский кинофестиваль в 2010 году.