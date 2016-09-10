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Третьяковка в День города откроет реконструированный двор на Крымском Валу

Культура
10 сентября, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Со следующего весенне-летнего сезона во дворе будут проходить музыкальные и образовательные программы, дискуссии, выставки, различные мероприятия для детей и взрослых
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Внутренний двор Третьяковской галереи на Крымском Валу откроется для посетителей после реконструкции, в День города Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Со следующего весенне-летнего сезона во дворе будут проходить музыкальные и образовательные программы, дискуссии, выставки, различные мероприятия для детей и взрослых. В реконструированном дворе также будут проходить мероприятия Центрального дома художников (ЦДХ), с которым Третьяковская галерея делит здание", - говорится в сообщении пресс-службы.

Авторами проекта благоустройства стали Сергей Чобан и Андрей Перлич из бюро SPEECH. В ходе реконструкции водоем прямоугольной формы и ведущие к нему ступени и деревья были сохранены. Существующую планировку клумб обновил ландшафтный дизайн, а территория двора теперь поделена на зоны - лекторий, игровую зону, зону для отдыха, а также кафе.

В день открытия двора для публики состоится праздник с семейной программой и концертом, а также дискуссия с участием директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Музея Москвы Алины Сапрыкиной и заместителя директора ГМИИ им. А. С. Пушкина Анны Трапковой на тему "Двор-музей-город".

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