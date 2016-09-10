Театры из Европы и Азии примут участие в фестивале "Александринский" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Пять национальных театров из стран Европы и Азии покажут свои спектакли на X международном фестивале "Александринский", который откроется в субботу в Санкт-Петербурге новой работой хозяев праздника - артистов Александринки - спектаклем "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому (1821-1881). Постановку осуществил художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский. Об этом сообщил худрук фестиваля народный артист России Валерий Фокин.

"У нас с Венгерским национальным театром установились хорошие партнерские отношения, и я рад, что ведущий режиссер этой страны поставил спектакль на нашей сцене. И пока Аттила работал в Петербурге, я работал с его труппой, причем тоже над Достоевским - мы репетировали "Крокодила", которого в Венгрии вообще никто не знает", - сказал Фокин.

По словам Фокина, "хорошим партнером" Александринского театра является также Пекинский народный художественный театр, который покажет на фестивале спектакль "Верные друзья" по пьесе Го Цихуна. Валерий Фокин вспомнил прошлогодние гастроли его труппы в Пекине и Шанхае с "Ревизором", отметив, что "отношения складываются позитивно, Китай активно настроен на театральное сотрудничество".

Израильский национальный театр Габима покажет на фестивале мольеровского "Скупого" в постановке Илана Ронена с новой трактовой известной комедии. Зрители также смогут увидеть работу классика японского и мирового театра Тадаси Судзуки, это будет спектакль "Троянки" по Еврипиду в исполнении труппы Театра Судзуки в Тоге.

Фестивальные показы завершит 6 октября знаменитый итальянский Театр Пикколо ди Милано. Труппа трижды сыграет комедию Карло Гольдони "Ревнивые женщины" в постановке Джорджио Сангати, который уловил в этой пьесе много созвучного проблемам современного общества.

Юбилейный, десятый фестиваль "Александрийский" пройдет с 10 сентября по 6 октября. На празднике традиционно представлено искусство государственных национальных театров различных стран мира, развивающих различные классические сценические традиции и устремленных к поиску современных средств театральной выразительности. Мероприятие является первым и единственным для федеральных театров России. В этом отношении Александринский театр выступает инициатором движения, связанного с интеграцией российских национальных театров в систему национальных театров различных стран мира.