Медведев поздравил с юбилеем Свердловский рок-клуб

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днем уральского рока, который приурочен к 30-летию Свердловского рок-клуба и отмечается в субботу впервые, всех поклонников этой музыки. В поздравительной телеграмме, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, глава правительства отметил творческий и свободный дух музыкантов этого направления, признался, что сам слушает их произведения, а также выразил уверенность в том, что "эта музыка будет вечной".

Музыка эпохи перемен

"Этот замечательный музыкальный праздник - День уральского рока - посвящен юбилею легендарного Свердловского рок-клуба, объединившего группы, ставшие знаковыми для целого поколения", - написал премьер. "Прошло уже тридцать лет, но нестареющие хиты "Наутилуса Помпилиуса", "Чайфа", "Урфина Джюса", "Насти", "Агаты Кристи", других коллективов Екатеринбурга любит и знает буквально наизусть вся страна", - добавил он.

СПЕЦПРОЕКТ Опорный край советского рока Свердловский рок-клуб, на песнях которого выросла современная российская элита, отмечает 30-летие

Медведев считает такую любовь к песням Свердловского рок-клуба естественной. "Ведь в них видна личность исполнителя и авторская интонация", - подчеркнул он. "Сегодня эти песни звучат на концертах и фестивалях, в машинах и домах миллионов людей, они украшают известные фильмы и спектакли и, конечно, служат яркими символами новой эпохи - эпохи перемен", - сказал премьер.

"Я сам, как большой поклонник хорошей музыки, с большим удовольствием слушаю эти песни", - признался Медведев.

Премьер отметил, что 30 лет назад дорога к успеху у представителей уральского рока не была простой. "Ведь в те времена свобода была в дефиците", - подчеркнул он. "Но именно творческий, вольный дух был главным в вашей жизни, а это необходимо всегда", - считает Медведев.

"А значит, как точно написал поэт и автор песен Илья Кормильцев, "эта музыка будет вечной", - процитировал премьер слова из одноименной композиции свердловской группы "Наутилус Помпилиус" с альбома 1986 года "Разлука".

Концерт в честь юбилея

В субботу в Екатеринбурге в рамках празднования 30-летия Свердловского рок-клуба пройдет "День уральского рока" - концерт, в котором примут участие бывшие и действующие участники этого музыкального объединения. В частности, ожидаются выступления основателя группы "Урфин Джюс" Александра Пантыкина, Насти Полевой, групп "Апрельский марш", "Чайф", "Трек", "ТОП", а также экс-лидера группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова.

Между выступлениями музыкальных коллектив на больших экранах будут показывать кадры из истории уральского рока, а также видеопоздравления от лидеров коллективов, которые входили Свердловский рок-клуб.

Награды для рокеров

Накануне праздника губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил уральских музыкантов грамотами и благодарственными письмами в честь 30-летия рок-клуба, сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона. В частности, почетными грамотами отмечены лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов, певица Настя Полева, один из основателей группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, глава Союза композиторов Свердловской области, лидер группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин, основатель группы "Трек" Игорь Скрипкарь.

Благодарственных писем губернатора удостоены также музыканты групп "Смысловые галлюцинации", "ТОП", "Апрельский марш" и других. В департаменте уточнили, что музыканты еще одной знаменитой уральской рок-группы "Чайф" уже получили свои награды во время 25-летнего юбилея ансамбля.

Также наград удостоились те, кто способствовал созданию рок-клуба и активно участвовал в его деятельности. Почетной грамотой отмечен президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов, благодарственными письмами - автор текстов групп "Трек" и "Кабинет" Аркадий Застырец, дизайнер Александр Коротич, кинорежиссер Кирилл Котельников, продюсер Олег Гененфельд, писатель Андрей Матвеев, а также журналист и писатель Дмитрий Карасюк, написавший книгу об истории уральского рока.

Свердловский рок-клуб

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его ряды вошли многие группы, которые были к тому времени уже широко известны. Урал подарил слушателям "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агату Кристи", "Настю" и "Смысловые галлюцинации". Свердловский рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года, однако его музыкальные традиции живы на Среднем Урале и сегодня. В настоящее время на Урале действуют примерно 500 рок-групп.

В этом году в Екатеринбурге отмечается тридцатилетний юбилей рок-клуба. В музеях и библиотеках города прошли четыре мемориальные выставки. В администрации Екатеринбурга рассматривается предложение известных музыкантов Урала о присвоении улице, где находился рок-клуб, названия "Рок-клубовская".

Издана двухтомная история свердловской рок-музыки. Готовится к изданию собрание сочинений Ильи Кормильцева, автора стихов для песен "Урфина Джюса", "Наутилуса Помпилиуса" и многих других групп.