Во Владивостоке открылся 14-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" открылся в субботу во Владивостоке в четырнадцатый раз с традиционной церемонии представления гостей. Главными участниками церемонии открытия в этом году стали Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, Павел Лунгин, Каори Момои, Жаклин Бессет и многие другие российские и зарубежные звезды.

За семь конкурсных дней зрители увидят около 20 конкурсных и внеконкурсных программ, в которые включено 180 фильмов из 41 страны. Фильмами открытия в этом году стали сразу две картины - драма Павла Лунгина "Дама Пик" и работа японской актрисы и режиссера Каори Момои "Пламя".

Работы 12 стран в программе основного конкурса

Отличительной чертой двух конкурсных программ (полно- и короткометражных фильмов) станет участие в них работ начинающих режиссеров. За главный приз фестиваля среди полнометражных работ будут бороться 10 фильмов кинематографистов 12 стран. Причем в создании одной из них - драмы "Темный зверь" режиссера Филипе Герреро приняли участие кинематографисты сразу пяти стран - Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии и Греции. Россию в основном конкурсе представляет работа режиссера Надежды Степановой "Я умею вязать".

В программе еще одного традиционного конкурса фестиваля "Короткий метр" в этом году представлено девять картин из семи стран, в том числе, две работы представляют кинематографисты Республики Корея. Россия в этой программе представлена драматическая миниатюра Ника Барабаша и Андреаса Костандакеса "Забелин". Отличительной чертой конкурсных программ станет участие в них работ начинающих режиссеров.

Во внеконкурсной программе фестиваля сразу три ретроспективы - Федора Бондарчука, выдающегося советского режиссера Михаила Ромма и германского документалиста Харуна Фароки. Специальная секция "Странное время" посвящена кинематографу 1980-90-х годов, а традиционная программа "Кино России" составлена исключительно из новых фильмов российских авторов. Также будет представлена специальная программа, сформированная из фильмов, созданных ведущими китайскими кинематографистами за последний год.

В этом году международное жюри фестиваля по традиции состоит из пяти человек - признанных профессионалов киноиндустрии из России, Франции, Китая, Таиланда и Филиппин. Работу жюри возглавит российский кинорежиссер, сценарист и педагог Владимир Хотиненко.

Особая программа Мариинки

Впервые в этом году официальным партнером фестиваля стала Приморская сцена Мариинского театра. Специальная программа Мариинки на фестивале посвящена 125-летию со дня рождения великого российского композитора Сергея Прокофьева.

"Настоящим подарком для зрителей кинофестиваля станет видеоверсия редко исполняемой оперы Прокофьева "Семен Котко". Эта запись 2015 года в исполнении ведущих солистов оперы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выйдет в прокат впервые", - рассказал корреспондент ТАСС представитель театра.

Также зрители смогут посмотреть записи оперы "Игрок" в постановке Тимура Чхеидзе, балетов "Золушка" в хореографии Алексея Ратманского и "Ромео и Джульетта" в хореографии Леонида Лавровского.

Еще одним подарком зрителям станет документальный фильм "Прокофьев: во время пути", основанный на дневниках композитора. В фильме звучат фрагменты симфоний и фортепианных концертов Сергея Прокофьева в исполнении Дениса Мацуева, Сергея Бабаяна, Алексея Володина, Александра Торадзе, Даниила Трифонова, а также сочинения Дмитрия Шостаковича, Модеста Мусоргского, Жюля Массне, Сэмюэла Барбера и Франца Шуберта.

Паводок внес коррективы в программу фестиваля

Одной из традиций фестиваля являются кинотуры - творческие встречи известных российских актеров со зрителями в городах и селах Приморья. Специалисты департамента культуры Приморского края отмечают, что в связи с последствиями прошедшего в крае тайфуна отменен один из шести запланированных "кинотуров" по районам края - маршрут заслуженного артиста России Данила Спиваковского. С 12 по 15 сентября артист должен был посетить Дальнегорск, Чугуевский, Кавалеровский, Тернейский и Ольгинский районы Приморья. Именно эти районы оказались среди наиболее пострадавших от разрушительного паводка.

По всем остальным маршрутам творческие встречи проходят по графику - в Дворцах культуры, в городских и сельских клубах, в кинотеатрах, школах искусств, воинских частях и погранзаставах муниципальных образований края.

В этом году участниками "Кинотуров"стали Эвклид Кюрдзидис, Игорь Ливанов, Сергей Колесников, Даниил Спиваковский, Александр Тютин и Анатолий Журавлев.

Фестиваль поможет пострадавшим от паводка

Организаторы фестиваля решили откликнуться на беду, которая постигла Приморье, и перечислить в фонд помощи пострадавшим от паводка десять рублей с каждого проданного билета на фильмы.

Как отметил гендиректор фестиваля Ефим Звеняцкий, это в первую очередь позволит каждому жителю Приморья объединиться в едином деле и поддержать своих земляков в беде. "Наша поддержка сейчас очень нужна жителям районов, оказавшихся в зоне затопления. А принять участие в благом деле сможет каждый - и местные жители, и звездные гости фестиваля", - прокомментировал Звеняцкий.

Меридианы Тихого" - это единственный кинофорум в России, целиком ориентированный на кинорынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Победителями кинофорума в разные годы становились картины из КНР, Кореи, России, Австралии, Чили, и Мексики.