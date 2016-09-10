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Мединский считает ситуацию с доской Маннергейму темой отдельной беседы

Культура
10 сентября, 14:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, сентября. /ТАСС
В то же время министр культуры отказался комментировать, как ситуация вокруг мемориальной доски будет развиваться
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Владимир Мединский

Владимир Мединский

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает ситуацию вокруг мемориальной доски Маннергейму темой отдельного разговора, но пока отказывается комментировать, как она будет развиваться.

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"Я потом вам отдельно об этом расскажу", - сказал министр журналистам во время посещения города Гатчины в ответ на вопрос, что будет дальше с этой мемориальной доской. При этом Мединский не уточнил, когда планирует вернуться к этому разговору.

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Однако ее установка вызвала резкий протест многих представителей общественности. Основной аргумент против увековечения его памяти в Петербурге - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала. Табличка уже неоднократно подвергалась атаке активистов - ее обливали краской и пытались самостоятельно демонтировать.

На прошлой неделе источник в органах власти Петербурга сообщил ТАСС, что администрация Центрального района передала в городской Комитет по культуре документы, согласно которым доска Маннергейму установлена незаконно. Он уточнял, что по закону срок исполнения (демонтажа) истекает 8 сентября. Затем был обнаружен ряд дополнительных правовых коллизий, после которых срок исполнения перестали называть. При этом местные СМИ рассказывают о создании специальной комиссии по решению вопроса, эту информацию власти не подтверждают.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что в Смольнинский суд был подан административный иск от физического лица Кузнецова П. А. к правительству города. Он оспаривает действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж. Заседание суда назначено на 14 сентября.

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