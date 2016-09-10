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Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет

Культура
10 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Тело женщины нашли в субботу в квартире на Зоологической улице в центре Москвы
Материал из 1 страницы
Ирина Ефремова

Ирина Ефремова

© wikipedia.org

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Смерть актрисы Ирины Ефремовой, найденной мертвой в московской квартире, не носит криминальный характер. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Криминальной составляющей в смерти нет. Она найдена мертвой в квартире, вероятная причина смерти - сердечный приступ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело актрисы было найдено в субботу в квартире на Зоологической улице в центре Москвы.

Ирина Ефремова известна зрителям по фильмам "Две судьбы", "Четыре таксиста и собака" и ряду других кинокартин.

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