Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Смерть актрисы Ирины Ефремовой, найденной мертвой в московской квартире, не носит криминальный характер. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Криминальной составляющей в смерти нет. Она найдена мертвой в квартире, вероятная причина смерти - сердечный приступ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тело актрисы было найдено в субботу в квартире на Зоологической улице в центре Москвы.
Ирина Ефремова известна зрителям по фильмам "Две судьбы", "Четыре таксиста и собака" и ряду других кинокартин.