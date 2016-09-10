В московском регионе открыты памятники Евгению Леонову и Любови Орловой

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Два новых памятника известнейшим деятелям отечественной культуры открыты в Московском регионе: в Москве - советскому и российскому актеру театра и кино Евгению Леонову, в Звенигороде - советской актрисе театра и кино Любови Орловой.
Памятник Леонову появился на площади Звезд Российского кинематографа в День города Москвы. Он призван заменить прежний, который был украден в 2015 году. Скульптура восстановлена киностудией "Мосфильм" при поддержке Союза кинематографистов России, она представляет собой актера в образе Доцента из фильма "Джентльмены удачи". По словам председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова, он готов каждый год открывать памятник Леонову, если тот будет пропадать.
Открытие монумента в честь знаменитой уроженки подмосковного Звенигорода Орловой также приурочено к празднованию Дня города. "Мы с соавтором Антоном Тихомировым очень старались: и когда участвовали в конкурсе, и когда создавали композицию в глине, и когда доводили в бронзе. Этим памятником все мы отдаем дань памяти великой актрисе и иконе стиля Любови Орловой", - сказал заслуженный художник РФ Александр Рожников.
Финансирование этого проекта было организовано на пожертвования предпринимателей и жители Звенигорода и всей области, сообщило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).