Иеромонах Фотий представил гимн по заказу Калужской области

КАЛУГА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Иеромонах Фотий, ставший в прошлом году победителем шоу "Голос", представил сегодня написанный гимн к фестивалю Великого Стояния на Угре. Музыка к гимну написана специально по заказу Калужской области к 536-й годовщине события, сообщил корреспонденту ТАСС сам певец.

"Мне предложили написать музыку на текст калужского врача-хирурга Михаила Сенчихина, и поскольку мне хотелось, чтобы мои произведения звучали на публике, я согласился. Музыка была написана буквально за несколько часов. Это первая моя работа, которая была выполнена по просьбе, до этого я представлял свои работы, сделанные специально для концертов", - сказал Фотий.

Гимн был исполнен Фотием в сопровождении женского голоса. Сама музыка была предварительно записана. В следующем году гимн представят уже в сопровождении полного симфонического оркестра. "Сейчас это репетиция, в следующем году будет все серьезнее", - отметил Фотий.

Музыкальное произведение было исполнено на фестивале, который проходил на поле сражения в стенах Владимирского скита, построенного в память о Великом Стоянии на Угре. Фестиваль Стояния проходит здесь ежегодно и собирает тысячи участников не только Калужской области, но и соседних регионов. В нынешнем году московскими историческими клубами была представлена реконструкция военного сражения на Угре - противостояния между князем московским Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом в 1480 году. Сражение было вызвано отказом Москвы платить Орде ежегодную дань, и именно оно положило конец татаро- монгольскому игу на Руси.

Иеромонах Фотий является насельником Свято- Пафнутьевского Боровского монастыря в городе Боровске Калужской области. В конце 2015 года он стал победителем четвертого сезона шоу "Голос" по итогам зрительского смс- голосования. За насельника православного монастыря, исполнившего композицию "Per te" ("Для тебя"), проголосовало 76% телезрителей.