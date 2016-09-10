Раздача львов: итоги 73-его Венецианского кинофестиваля

РИМ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Филиппинский режиссер Лав Диас удостоен "Золотого льва" 73-го Венецианского кинофестиваля за картину "Женщина, которая ушла" (The Woman Who Left). Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с английским режиссером Сэмом Мендесом.

Лучший режиссер

Андрей Кончаловский получил "Серебряного льва" - награду за лучшую режиссуру.

Это уже второй "Серебряный лев" Кончаловского. В 2014 году он получил "Серебряного льва" за драму "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2002 году фильм "Дом дураков" завоевал гран-при жюри фестиваля. В Венеции была также отмечена дебютная короткометражка Кончаловского "Мальчик и голубь" (1961).

В 2016 году в основном конкурсе фестиваля участвовал фильм "Рай" о переплетении судеб людей во время Второй мировой войны. Главную роль в картине сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, которую он поблагодарил во время церемонии награждения.

"Я бы хотел поблагодарить за премию. Я благодарю свою жену Юлию Высоцкую. Этот фильм посвящен матушке России и тем женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны", - сказал Кончаловский.

Специальная премия жюри

Американка иранского происхождения Ана Лили Амирпур удостоена специальной премии жюри 73-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Плохая игра" (The Bad Batch).

Лучшие актер и актриса

Оскар Мартинес, сыгравший в аргентинской ленте "Известный гражданин" (El ciudadano ilustre), и американка Эмма Стоун за роль в мюзикле Ла-Ла Ленд" (La La Land) получили кубки Вольпи 73-го Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую и женскую роль соответственно.

Гран-при жюри

Гран-при жюри 73-го Венецианского фестиваля достался модельеру Тому Форду за ленту "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals).

Лучший сценарий

Премии за лучший сценарий удостоена лента "Джеки" (Jackie) о вдове президента США Джона Кеннеди с участием Натали Портман.