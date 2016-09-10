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Кончаловский получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале

Культура
10 сентября, 21:14 дата обновления: 10 сентября, 21:40 UTC+3
Принимая награду, режиссер поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, сыгравшую главную роль
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Мексиканский режиссер Амат Эскаланте (слева) и Андрей Кончаловский (справа) с "Серебряными львами" на 73-м Венецианском кинофестивале

Мексиканский режиссер Амат Эскаланте (слева) и Андрей Кончаловский (справа) с "Серебряными львами" на 73-м Венецианском кинофестивале

© EPA/ETTORE FERRARI

РИМ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский режиссер Андрей Кончаловский удостоен "Серебряного льва" за лучшую режиссуру 73-го Венецианского кинофестиваля. Об этом объявило международное жюри во главе с английским режиссером Сэмом Мендесом.

В основном конкурсе участвовала его лента "Рай" о переплетении судеб людей во время Второй мировой войны. Главную роль в картине сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, которую он поблагодарил во время церемонии награждения.

Два года назад он был удостоен этой же награды за свою предыдущую работу "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".

В его копилке есть также специальный приз жюри за "Дом дураков" (2002). В Венеции была также отмечена его дебютная короткометражка "Мальчик и голубь" (1961).

Смотрите также

Итоги 73-его Венецианского кинофестиваля
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивале
Премьера фильма Андрея Кончаловского "Рай" прошла в Венеции

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