Кончаловский получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале

Мексиканский режиссер Амат Эскаланте (слева) и Андрей Кончаловский (справа) с "Серебряными львами" на 73-м Венецианском кинофестивале © EPA/ETTORE FERRARI

РИМ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский режиссер Андрей Кончаловский удостоен "Серебряного льва" за лучшую режиссуру 73-го Венецианского кинофестиваля. Об этом объявило международное жюри во главе с английским режиссером Сэмом Мендесом.

В основном конкурсе участвовала его лента "Рай" о переплетении судеб людей во время Второй мировой войны. Главную роль в картине сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, которую он поблагодарил во время церемонии награждения.

Два года назад он был удостоен этой же награды за свою предыдущую работу "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".

В его копилке есть также специальный приз жюри за "Дом дураков" (2002). В Венеции была также отмечена его дебютная короткометражка "Мальчик и голубь" (1961).