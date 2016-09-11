Велопробег "ТеатРалли" впервые состоится в Москве в День города

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Благотворительный театральный велозаезд "ТеатРалли" с участием многих звезд сцены впервые стартует в воскресенье в Москве в рамках программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Велопробег организован Благотворительным фондом поддержки деятелей искусства "Артист", возглавляемым народным артистом РФ Евгением Мироновым. Он же возглавит и велоколонну известных актеров.

Во главе с Евгением Мироновым

"Скажу честно, что после съемок в фильме "Космос как предчувствие", где мой герой перемещается по городу на велосипеде, я невзлюбил этот вид транспорта", - признался Евгений Миронов в интервью ТАСС. "Но во имя благого дела я снова готов сесть за руль велосипеда и впервые принять участие в велопробеге", - заявил актер.

По словам Миронова, предстоящий заезд объединит театры, артистов и зрителей, послужит символичным открытием театрального сезона 2016 - 2017, а все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда "Артист" - ветеранов театральной сцены.

Велозаезд состоится при участии Марии Мироновой, Игоря Верника, Ирины Апексимовой, Чулпан Хаматовой, Ирины Пеговой, Дарьи Мороз, Дмитрия Дюжева и других известных артистов ведущих московских театров. Кто-то из артистов, как Чулпан Хаматова, обожает кататься на велосипеде и предпочитает крутить педали не в фитнес-клубе, а на городских велодорожках. Для других, как и для самого Миронова, этот велозаезд станет первым в жизни, но все участники "ТеатрРалли" сходятся в одном: актер всегда должен быть в хорошей форме, и велосипед ему в этом - друг и помощник.

Свое участие в акции подтвердили Театр Наций, МХТ им. А. П. Чехова, Театр на Таганке, Театр им. Пушкина, Гоголь- центр, Театр на Малой Бронной. Вместе с артистами сядут на велосипеды руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Маршрут "ТеатРалли"

Первый театральный велозаезд пройдет по велополосам Бульварного кольца и завершится в саду "Эрмитаж" концертной программой "Байки театрального заезда". Там же состоится благотворительная лотерея от московских театров. Вход для всех желающих свободный.

Мероприятие проходит при поддержке департамента культуры Москвы и департамента транспортной безопасности и специальных программ. Генеральным партнером благотворительного театрального заезда выступает Сбербанк.

Организаторы обращают внимание на то, что автомобильное движение по Бульварному кольцу на период проведения акции перекрываться не будет, поэтому принять участие в первом "ТеатРалли" вместе с артистами смогут только зарегистрированные пользователи.

Благотворительная акция "ТеатРалли" проводится для реализации одной из основных программ помощи Фонда "Артист" - "SOS". Все собранные средства будут направлены на оплату патронажа и ухода на дому для одиноких ветеранов сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств и необходимых средств реабилитации пожилым артистам - подопечным Фонда.